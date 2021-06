A magyar kormány támogatásával felépült napköziotthont avattak Székelykeresztúron

Egy ilyen pillanatban, amikor megnyilvánul az ő gondviselése, olyan valami történik, amiről talán nem is álmodhattunk volna az elmúlt század elején. Hogy átnyúl a segítő kar a határon, és ez a segítő kar képes összeölelni a nemzetet, lehetőséget teremtve arra, hogy az álom valóra váljon és teremtsen

„Bölcs és érett az a nemzet, amely rádöbben arra, hogy a jövőt nemcsak gazdaságilag, nemcsak a nemzeti értékeink felvállalásával és hangoztatásával, hanem mindenekelőtt a csendes építkezés ilyen módjával lehet építeni, amilyen a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program” – hangsúlyozta beszédében Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója, aki az egyház képviselőtanácsa, elnöksége nevében köszöntötte az egybegyűlteket. „Így állunk mi itt most, hálát adva Istennek, hogy egy újabb emeleten, a bölcs fundamentumépítőkéhez hozzáadhatjuk a magunk emeletét.

Az ötödik éve zajló programban a magyar állam 316 olyan óvoda felújítását is vállalta, amelyekbe magyar gyermekek járnak.

– fogalmazott, ő maga is oltalomért fohászkodva, és azért, hogy legyen mindig gyermek, aki megtöltse játékkal és nevetéssel az új óvoda termeit.

Ami közös bennünk és azokban, kik ezelőtt ezeket az épületeket megálmodták és létrehozták, az a lelkület. Az a lélek, amely a zsoltáríró szavaival, imádságával sóhajt most is az Úristenhez, hogy oltalmazza meg ezt a szőlőt, hogy teremjen ez a szőlő édes gyümölcsöt, és már ebben a zsenge, gyermeki korban elültetődjenek azok az értékek, amelyek – íme, látható – évszázadosak és még mindig léteznek

„Emberé a munka, de Istené az áldás”

Lőrinczi Lajos esperes beszédében arra mutatott rá, hogy az óvodaépítéssel a templom- és iskolaépítő elődök álma is valóra vált, akik közel két és fél évszázada kezdtek „a templom mellé szilárd hitre jövőt teremteni és építeni”. „Így most már nemcsak közép- és általános iskolánk, hanem óvodánk is lehet.

Én szilárdan hiszem, hogy a szép dolgok mindig Isten és ember együttmunkálkodásából születnek meg. A zsoltár mondja: emberé a munka, de Istené az áldás. Ennek az óvodának a megépítésén végig Isten áldása volt

– mondta.

A gimnázium aligazgatója, Lakatos Sándor lelkész-vallástanár, az ószövetségi Ábrahám Istennel való alkudozásának a jelenre is érvényes tanulságaira világított rá, ugyanakkor párhuzamot vonva a tanintézet viszontagságos történetével is: az 1793-as megalapítástól a nehéz körülmények között történő felépítéséig, az 1815-től történő növekedésén át az első világháború utáni időszakban a magyar kormány által nyújtott, vissza nem kért kölcsönből történt újabb építésig. Ezt nemsokára újabb nehéz időszak követte, a román állam támogatásmegvonása miatt egyre csak sorvadt, majd 1948-ban államosították.

Az újrakezdés éve 1993-ban volt ugyan, de még tíz évbe telt, mire az egyház birtokba vehette a visszaszolgáltatott ingatlant, majd 2008-ban az unitárius jótevők fejedelméről, Berde Mózesről nevezték el a tanintézetet.

A székelységben, ebben a nagyon érdekes és furcsa közösségben, a sok gyengeség és hiba mellett mindig is élt az élni akarás csírája, mindig ott volt az a jóravalóság, ami sokszor névtelenségbe burkolózott, és kemény munkával, szerény gürcöléssel, lépésről lépésre igyekezett elérni azt, amit Isten jónak lát – fogalmazott a nehézségek áthidalásáról.