Már a zsebünkön érezzük a lej értékvesztését

Naponta érkeznek az újabb hírek, hogy ismét történelmi mélyponton a lej az euróval szemben. Nemcsak elérte már a lélektani határnak számító 4,7 lejt, de jócskán meg is haladta azt, és folyamatosan emelkedik. Mennyire érezzük meg mindezt a zsebünkön?

A jegybank napok óta kénytelen egyre magasabb árfolyamot meghatározni • Fotó: Pinti Attila

Több mint négy banival gyengült a lej az euróval szemben szerdán a Román Nemzeti Bank (BNR) által közzétett 4,7569-es hivatalos árfolyam szerint. Egy nappal korábban, január 22-én a jegybank 4,7142 lejben határozta meg egy euró árát.

December 24-e óta a lej 2,4 százalékkal gyengült az euróhoz képest.

A lej folyamatos értékvesztéséről a Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsának tagja, Nagy Ágnes a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta, ennek egyik oka az, hogy Románia külső folyó fizetésimérleg-hiánya meredeken emelkedett. A nagyarányú energiaimport szintén hozzájárult a lej euróval szembeni értékcsökkenéséhez, valamint az is, hogy

az országnak továbbra sincs költségvetése az idei évre.

A decemberben előzetes egyeztetés nélkül meghozott adóügyi intézkedések, így a kapzsisági adó bevezetése szintén nem tett jót az árfolyamnak – tette hozzá.

Nagy Ágnes véleményét támasztotta alá a Székelyhon által megkérdezett gazdasági szakértő is. Szabó Árpád közgazdász szerint is az egyik fontos ok, hogy energiaimportra szorultunk.

A szénbányászok sztrájkja miatt Olténia bizonyos részein néhány napig fűtés sem volt, mert leálltak az energiaközpontok. Ha mi külföldről kell megvegyük az energiát, az eléggé kibillenti a költségvetés egyensúlyát. A másik tényező, ami kibillentette a költségvetést, hogy a politikai hatalom mindent megtesz azért, hogy az embereket megnyugtassa, nem szavazatokat próbál vásárolni, hanem szimpátiát

– magyarázza a gazdasági szakértő, utalva a minimálbérek emelkedésére, a nyugdíjpont júliusi emelésére, az üdülőjegyekre vagy a szeptemberi népszavazásra is, ami mind-mind rengeteg pénzébe került az államnak.

„Addig vásárolták a szimpátiát, hogy elfogyott a pénzük. A 2018-as év utolsó negyedében az uniós tagállamok közül Romániában volt a legnagyobb költségvetési hiány, a lyukat pedig be akarták foltozni, s kitalálták a kapzsisági adót, amivel a bankokat akarják megadóztatni, ha túl magas a bankközi kamat. Ez nagyon erős beavatkozás a piac működésébe, de ami leginkább befolyásolja az árfolyamot, az az, hogy az országnak még január végén sincs költségvetése. Normális országokban november végén, december elején elfogadják a következő évi költségvetést, semmiképp sem mennek át az új évbe úgy, hogy ne tudják, miből gazdálkodnak” – magyarázza a gazdasági szakértő az árfolyam emelkedésének okait.

Hozzáteszi, ez mind későbbre tolja az euró bevezetését is – amit Románia meg szeretne lépni –, ugyanis annak egyik kritériuma, hogy az államadósság nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát. Márpedig ez a harmadik negyedévben 3,8 százalék volt, ami azt jelenti, hogy két évig nem is beszélhetünk az euró bevezetéséről. De ugyanez a következménye a nagyfokú inflációnak is.

Az emberekre nézve is számos hatása van az euró folyamatos emelkedésének, hiszen a legtöbb hitelnél a bankok az euróhoz kötötték a törlesztőrészletet.

Akinek van egy autó- vagy lakásrészlete, annak többet kell fizetnie. Az én januári autórészletem például 15 lejjel került többe, mint decemberben, de akinek lakásrészlete, nagyobb kölcsöne van, ott még nagyobb összegekről beszélünk. Ezt az áremelkedést mindenki meg fogja érezni, akinek hitele van

– magyarázza Szabó Árpád. Hozzáteszi, másik hatásként bevásárláskor fogjuk érezni, hogy mi minden drágul, hiszen az ország nagyon sok mindent importál, amiért külföldön euróban fizetnek, így itthon magasabb lesz az ára.

A gazdasági szakértő szerint 1-2, maximum 10 százalékos áremelkedésük lesz bizonyos termékeknek,

amire mondhatjuk, hogy nem sok, de ha egy bevásárlókosarat megtöltünk, az már 15–20 lejjel kerülhet többe, és aki minden héten vásárol, nagy családja van, annak akár havi 100 lejjel is többet kell költenie. Az euró árának emelkedése legfeljebb azoknak jó, akik külföldre gyártják termékeiket, mert míg a nyersanyagot lejben veszik meg és a fizetéseket is lejben adják ki, a terméket euróban adják el, így többet kapnak majd érte. A gazdasági szakértő szerint azonban a legnagyobb gondot az ország költségvetésének hiánya jelenti, mert így a közintézmények nemhogy tervezni, fejleszteni nem tudnak, de lassan a mindennapi működésük is veszélybe kerül.

S hogy hol a vége? Meddig tart az euró áremelkedése? Kétfajta elmélet is van:

a BNR igazgatótanácsának tagja, Nagy Ágnes szerint a lej térvesztése időszakos, és amint lesz költségvetése az országnak, és korrigálják a decemberi adóügyi intézkedéseket, a lej erősödni fog;

Szabó Árpád marosvásárhelyi gazdasági szakértő szerint olyan elemzések is napvilágot láttak, melyek szerint elképzelhető, hogy 4,9 lejbe kerül majd az euró, sőt év végére az 5 lejes eurót is megérhetjük.

„Bárcsak ne lenne igazuk!” – fogalmazott a gazdasági szakértő. Szerinte a közgazdaságban mindig többféle elmélet van, ő viszont abban reménykedik, hogy ha lesz költségvetése az országnak és a kapzsisági adón is változtat a kormány, akkor valamelyest visszaesik majd az euró ára, ha nem is oda, ahol volt, de legalább a 4,7 lejes szint alá.