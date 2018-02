Loventimes: a közösségi finanszírozással megvalósuló ismerkedős kártyajáték

Loventimes („Szerelemidők”) néven ismerkedős kártyajátékot hoz létre az a nagyrészt erdélyi szakemberekből álló csapat, amely úgynevezett közösségi finanszírozással gyűjtötte össze az elképzelés megvalósításához szükséges összeget. A csíki szakembereket is magában foglaló csapat fő célja a térségünkben még kevésbé ismert közösségi finanszírozásban rejlő lehetőségek megismerése és megismertetése.

A közösségi finanszírozás lényege egyszerű: ötletünk megvalosítását mások támogatják. Forrás: news.bitcoin.com

Térségünkben még gyerekcipőben jár a crowdfunding, azaz a közösségi finanszírozás: kevesen tudják, mit is takar pontosan a fogalom, és még kevesebben élnek az általa nyújtott lehetőségekkel. A Loventimes (Szerelemidők) kártyajáték fejlesztő csapatát – amelyben csíki szakemberek is helyet kaptak – elsősorban az motiválta, hogy megismerjék, illetve feltérképezzék a közösségi finanszírozás előnyeit és buktatóit, és tapasztalataikat felhasználva komolyabb projektekbe is belefogjanak, illetve közelebb hozzák a hazai érdeklődőkhöz az ez által kínált lehetőségeket. A részletek előtt Kuti Mónika és Madarász Gábor tanulmánya alapján röviden bemutatjuk a közösségi finanszírozás alapjait.

A közösségi finanszírozás (amely a 2008-as pénzügyi világgazdasági válság után vált egyre népszerűbbé) során

nyílt felhívásnak eleget téve számos személy önként és közvetlenül finanszíroz valamilyen célt, általában egyénenként csak kis összeggel támogatva azt: akár pénzért, termékért vagy szolgáltatásért cserébe, esetleg ingyen.

Ezt úgynevezett közösségi finanszírozási platformokon tehetik meg, amelyek olyan internetes oldalak, amelyek lehetővé teszik menedzsereknek, vállalkozóknak és egyéb projektek kezdeményezőinek, hogy nyilvános felhívást intézzenek az oldal látogatói felé, és közzé tegyék az általuk megálmodott projektek részleteit.

A potenciális támogatók ezek a projektek között böngészhetnek, és a számukra szimpatikus kezdeményezéseket pénzzel támogathatják. A legnagyobb ilyen oldal a 2009-ben New York-ban alapított Kickstarter. Tehát, amikor valakinek támad egy jó ötlete (ami lehet bármilyen termék, szolgáltatás stb.), és a megvalósításához pénzt szeretne gyűjteni, létrehoz egy adatlapot az egyik közösségi finanszírozási oldalon, ahol részletesen bemutatja a projektet, illetve azt is meghatározza, hogy legkevesebb mennyi pénzre lenne szüksége a megvalósításhoz. Erre azért van szükség, mert a közösségi finanszírozási oldalakra feltöltött projektek úgynevezett kampányidőszaka általában egy, esetleg két hónap (ennyi idő alatt támogathatják az ötletet), ám ha ez alatt nem sikerült összegyűjteni az előre meghatározott célösszeget, a kezdeményező nem kapja meg azt a kisebb összeget sem, ami összegyűlt (és visszaküldik azt a támogatóknak). Ha az adott idő alatt összegyűl a pénz, kezdődhet a projekt megvalósítása.

A közösségi finanszírozásnak több fajtája létezik:

Az adományalapú közösségi finanszírozás teljesen érzelmi alapú, a finanszírozók nem várnak semmilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi juttatást a támogatásukért cserébe.

A jutalomalapú közösségi finanszírozás esetében a támogatók termékeket vagy szolgáltatásokat kapnak adományaikért.

A közösségi finanszírozás e két fajtáját vette igénybe a Loventimes kártyajátékot megálmodó csapat is, amely többségében erdélyi szakemberekből áll: a videós és a pszichológus kolozsvári, a plakátok és a kártyák szerkesztésével a szintén kolozsvári Idea-Plus dizájnerei foglalkoztak, az informatikus és a marketinges csíkszeredai, az egyik kreatív munkatárs pedig csíkmenasági – tudtuk meg az ötletgazdától, a kolozsvári Hantz Péter biofizikustól, a Pécsi Tudományegyetem kutatójától.

A csapat vezetőjeként kiemelte:

elsősorban a közösségi finanszírozásban rejlő lehetőségek kitapasztalása motiválta őket, a projekt tárgya csak másodlagos szempont volt,

de ennek ellenére nagyon örülnek, hogy egy érdekes és hasznos játékot hívtak életre. Az ötlet egy ismerősével folytatott beszélgetés során fogalmazódott meg benne a múlt év végén, majd rövidesen felmerült a közösségi finanszíroz ötlete is, ám akkor Hantz Péter saját bevallása szerint még ő sem tudott sokat erről. Végül január elején hozták létre a kártyajáték adatlapját a Kickstarter és az IndieGoGo közösségi finanszírozási oldalakon. Előbbin célösszegnek 500 eurót határoztak meg, amelynek összegyűjtésére egy hónapot szántak. Ez hétfőn jár le, a célösszeget azonban már jelenleg is túllépték, így

biztossá vált, hogy a Loventimes kártyajáték el fog készülni.

A játékról



A játék alapötlete arra épül, hogy néha nehezen megy az ismerkedés, az ember pedig az első randevúkon nem mindig tudja, milyen kérdéseket tegyen fel. A Loventimes játék éppen ezért a (reménybeli) kedvesünkkel való mélyebb ismerkedést segíti. A kártyapakli 120 lapot tartalmaz, ebből százon egy-egy kérdés található, amelyeket szakemberek bevonásával állítottak össze, a további 20 pedig úgynevezett különleges lap, amely változtat a játékszabályokon (válaszadás hárítása, bővebb válasz kérése stb.). A játék többféleképpen is játszható, a lényeg azonban minden esetben az ismerkedésen van. A készítők ezért elsősorban ismerkedő pároknak és friss kapcsolatban levőknek ajánlják a kártyát, de ahogy a honlapjukon is megfogalmazták, egy párkapcsolatot állandóan ápolni kell, ezért a játék mindenki számára hasznos lehet.



A játék alapötlete arra épül, hogy néha nehezen megy az ismerkedés, az ember pedig az első randevúkon nem mindig tudja, milyen kérdéseket tegyen fel. A Loventimes játék éppen ezért a (reménybeli) kedvesünkkel való mélyebb ismerkedést segíti. A kártyapakli 120 lapot tartalmaz, ebből százon egy-egy kérdés található, amelyeket szakemberek bevonásával állítottak össze, a további 20 pedig úgynevezett különleges lap, amely változtat a játékszabályokon (válaszadás hárítása, bővebb válasz kérése stb.). A játék többféleképpen is játszható, a lényeg azonban minden esetben az ismerkedésen van. A készítők ezért elsősorban ismerkedő pároknak és friss kapcsolatban levőknek ajánlják a kártyát, de ahogy a honlapjukon is megfogalmazták, egy párkapcsolatot állandóan ápolni kell, ezért a játék mindenki számára hasznos lehet.

A csapat a Kickstarteren összegyűjtött támogatást nyomtatásra fordítja, ebből készítik el az első száz, angol nyelvű példányt, amelyeket a támogatóknak juttatnak el. Emellett, ha kapnak egy nagyobb megrendelést – ami legkevesebb 50 paklit jelent –, magyarul is piacra dobják a terméket, amelyet egyébként négy nyelven dolgoztak ki (az angol és a magyar mellett román és német nyelven is ki vannak dolgozva a lapok).

A csapatvezető szerint egy jó projekthez sok szakemberre van szükség, és össze kell álljon egy erős csapat, ami sok időbe telik. Éppen ezért a Loventimes kártyajátékra próbaprojektként tekint, ennek előkészítése alatt ugyanis kiderült, hol kell változtatni, esetleg erősíteni a csapatban, illetve az is, hogy ki állja meg a helyet, és ki nem. A közeljövőben ennek figyelembevételével véglegesíti majd a csapatot, és a tervek szerint újabb projektekbe vágnak bele, szintén a közösségi finanszírozás által nyújtott lehetőségek kihasználásával. Emellett

szívesen nyújtanának másnak is segítséget, aki kedvet kap hozzá.