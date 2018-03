Azt ígérik, két év múlva működőképes lesz a brassói reptér

A határrendészet és a járatok kérdését is rendezni próbálják a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér megépítésével párhuzamosan, hogy két év múlva beindulhasson a légi közlekedés a rég várt reptéren.

Két év múlva, 2020 közepéig működőképes lesz a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér – ígéri a Brassó megyei önkormányzat vezetősége. A képviselő-testület ennek érdekében létrehozott egy különleges osztályt, amelynek feladata a légikikötő építési munkálatainak a felügyelete. Ennek a vezetője Alexandru Anghel repülőmérnök, aki 2013-2015 között a jászvásári reptér korszerűsítését koordinálta. A szakember azt nyilatkozta, azért vállalta a megbízatást, mert az kihívás számára, hiszen

az elmúlt ötven évben a brassói az első olyan romániai repülőtér, amelyet a nulláról építenek meg.

„Vállaltuk, hogy két év alatt befejezzük a munkálatokat, a legtöbb időbe a versenytárgyalások lebonyolítása, az engedélyek beszerzése kerül. Nyolc hónap alatt a tulajdonképpeni munkát el tudjuk végezni. Ez a határidő tartható, de akaratra, kitartásra van szükség” – mondta a projektvezető.

Az egyik bürokratikus akadály az Övezeti Területrendezési Terv (PUZ) jóváhagyása, amit a vidombáki polgármesteri hivatalnak kellene kiállítania. Adrian Veștea, a Brassó megyei tanács elnöke a sajtónak azt mondta, élénk levelezést folytatott a vidombáki elöljárókkal ebben a témában, és nem érti, mi az akadálya a dokumentum kibocsátásának. A tanácselnök már azt is fontolgatja, hogy tiltakozást szervez a vidombáki városháza előtt, hogy az engedély kiállítása kimozduljon a holtpontról. Nem érti ugyanis, hogy a polgármester miért nem írja alá a bizonylatot, hiszen azt már kiállította a város főépítésze és jegyzője.

Másrészt Alexandru Anghel arra hívta fel a figyelmet, hogy

a repülőtér úgy működik, mint egy kisebb város, több intézmény, vállalat tevékenykedik ezen belül, ezért több jogszabályra, szerződésre van szükség, hogy ezeket összehangolják.

Például a nemzetközi repülőtéren határátlépő pontnak is lennie kell, kormányhatározattal kell ezt megalakítani. A következő időszakban a beruházás megvalósítása mellett ezekre a kérdésekre is figyelmet fordítanak, hogy amire elkészül a légikikötő, az intézmények, vállalkozások is működőképesek legyenek, megfelelő személyzettel, infrastruktúrával kezdhessenek. Ezért már átiratban kérték a belügyminisztériumot, hogy indítsa el a folyamatot a határátkelő létrehozására.

Ismernünk kell a kritikus pontokat, hogy minimálisra csökkentsük a kockázatot. Első látásra minden egyszerűnek tűnik, de össze kell hangolni a szervezést. Párhuzamosan kell haladnunk a beruházással, a műszaki megvalósításokkal, az engedélyekkel, hogy a nyitás pillanatában ezek mind találkozzanak. Amikor megnyitjuk a repülőteret, már legyenek eladott jegyek, és induljanak az első járatok

– foglalta össze a beruházást koordináló szakember.