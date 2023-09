A magánszektor fizeti meg az állami „spórolást”

Szinte minden állami alkalmazott megnyugodhat és hátra dőlhet, ugyanakkor a kulturális intézményeket féltő óriásmolinókat is el lehet távolítani, a kormányfő ugyanis egy teljesen kilúgozott deficitcsökkentő tervet ismertetett a parlamenttel.

a költségcsökkentés jelentéktelen, ráadásul a magánszektornál is sokat finomítottak az eredeti, augusztusi állapothoz képest”

Már az elemzésünk elején érdemes tisztázni, hogy az elmúlt két hónap alatt három variáns került „forgalomba”: az elsőt, a „legvadabbat” augusztusban belebegtette meg Marcel Ciolacu miniszterelnök; a másodikat szeptemberben bocsátották közvitára; egy harmadikat pedig kedden délután mutatták be a parlament előtt.

A 29. cikkely rendelkezik a nagy port kavart összevonásokról is. Egyrészt eltolja az átszervezéseket 2024. júliusáig, másrészt megszab egy feltételt:

Az augusztusi tervezetben szó volt arról is, hogy az önkormányzati vezetők (polgármesterek, megyeitanács-elnökök) kabinetjeiben csökkentik az alkalmazottak számát – ez a végleges változatból teljesen kimaradt.

A betöltetlen állások (országosan mintegy 200 ezerről volt szó) „augusztusi formában” tervezett befagyasztása is kikerült a végleges tervezetből: a polgármesteri hivatalokra és a megyei tanácsokra nem vonatkozik a betöltetlen állások megszüntetése.

Ez november elsején lép életbe, és tulajdonképpen csak azok az önkormányzati alkalmazottak vannak veszélyben, akik olyan polgármesteri hivatalnál vagy megyei tanácsnál dolgoznak, ahol minden állás be van töltve.

korlátozzák az önkormányzati gépkocsik üzemanyag-fogyasztását is (ez az előző tervezetekben nem szerepelt): autónként havi legtöbb 200 liter üzemanyagot lehet elszámolni.

Több városban is tiltakoztak a kormány korábbi, költségcsökkentő tervei ellen. Már nem kell aggódni, mert nem kell lakatot tenni a kulturális intézményekre

az 50 millió eurót meghaladó éves forgalmú nagyvállalatoknak továbbra is nyereségük 16 százalékával megegyező, de éves árbevételük egy százalékánál nem kisebb adót kell fizetniük.

A bankoknak a profitadójuk mellett mostantól egyfajta többletadót is be kell majd fizetniük, erre is kitér az új jogszabály (románul impozit suplimentar pentru instituțiile de credit).

A mikróadóról is rendelkeznek. Előzményként érdemes annyit tudni, hogy eddig azoknak a kis cégeknek, amelyeknek legalább egy alkalmazottjuk van, a forgalmuk egy százalékát kellett adó formájában befizetniük.