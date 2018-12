Városon telelő baglyok: sokan vannak, csak nehezen vesszük észre

Az erdei fülesbaglyok lakott településeken vészelik át a telet • Fotó: Veres Nándor

Noha szinte észrevehetetlenek, az ember, ha tudja, hogy hol vannak, vagy figyelmesen nézi a fenyőfák ágait, láthatja, ahogy csendben, mozdulatlanul ülnek egymás mellett a baglyok, amelyek a közeli erdőből húzódnak be a városokba. Vizi Júlia, a Milvus csoport sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, nem kell tőlük megijedni, sem zaklatni őket, hiszen nem bántanak senkit, sőt

nagyon hasznos madarak, hiszen ilyenkor a városokban, a tömbházak körül élősködő rágcsálókkal táplálkoznak, természetes módon fertőtlenítik az ember lakóterületét.

Mivel táplálkoznak, mennyit esznek?

Leginkább úgy fedezhetők fel e fülesbaglyok, ha egy-egy parkban, kisebb zöldövezetben, az örökzöldek alatt apró csontokra figyelünk fel. Ezek ugyanis az ürülékkel, illetve a visszaokádással kerülnek a búvóhelyeik alá. Vizi Júlia elmondta, fontos ezeknek a megfigyelése és feljegyzése is, hiszen ezekből állapítható meg, hogy mivel táplálkoznak, mennyit esznek egy-egy alkalommal, vagy hányszor egy nap a nem nagytestű madarak.

Azt is megtudtuk a Milvus csoport sajtósától, hogy miért költöznek télire a lakott településekre. Az erdőben ősszel, amikor a lombhullató fák elkezdenek csupaszodni, a baglyok a nagyobb ragadozóknak – akár a nagytestű madaraknak is – könnyen a zsákmányává válnak. Már nincs ahová elbújniuk, ezért sokkal biztonságosabb számukra az emberlakta környezet.

A másik ok pedig a téli időszakra jellemző táplálék hiányossága, amikor a hó és a fagy miatt kevesebb apró rágcsálót találnak maguknak. A lakott településeken nemcsak az időjárás kedvezőbb számukra, illetve a biztonság is sokkal nagyobb, de a táplálék szempontjából is sokkal jobbak a körülményeik.

Október végén

A fülesbaglyok általában október végén jelennek meg a városokban, téli telelésük színhelyén. Ez a szokásuk már régóta ismert, csoportosan telepednek meg a csendesebb parkokban, a fenyőfák, de akár a fűzfák vagy más nagyobb növésű fák ágai között.

Általában 30–40–50 példány „lakik” egy fán,

de nem ritka az sem, amikor százan helyezkednek el egy-egy terebélyes fenyő jó búvóhelyet jelentő ágai között. Napközben csendben ülnek, alig mozognak, ezért szinte észrevétlenek, még az ott gyakran elhaladók sem tudnak a létezésükről. Nem ártanak senkinek és őket sem szabad bántani, hiszen védett állatok – hívta fel a figyelmet Vizi Júlia, hozzátéve, hogy az ország bármelyik részéből várják azoknak a madárbarátoknak a jelentkezését, akik az erdei fülesbaglyok telelőhelyeit kutatnának fel lakóhelyeik közelében, illetve évente egyszer megszámolnák az ott tartózkodó erdei fülesbaglyokat.