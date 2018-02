Van remény, hogy befejezik a csicsói Olt-hidat

A híd majdnem kész van, de még maradt munka. Több mint egy éve megnyitották a forgalom előtt • Fotó: Gecse Noémi

Öt sikertelen közbeszerzési eljárásnak kellett lejárnia ahhoz, hogy a több mint egy éve befejezetlen csicsói Olt-hídnál hátralevő munkálatok elvégzésére komoly érdeklődő jelentkezzen.

A hatodik, tavaly december végén kiírt licit során egy cég nyújtott be ajánlatot, és nemsokára szerződéskötés következhet

– tudtuk meg Borboly Csabától. A Hargita megyei önkormányzat elnöke kérdésünkre azt mondta, most készülnek a kivitelezési szerződés aláírásához szükséges utolsó dokumentumok.

Nincs aki óvjon

Sajnálom, hogy korábbiakban nem volt érdemi jelentkező, hisz a megyei tanács részéről több mint egy éve mindent rendbe tettünk. Itt is az volt a baj, hogy egy megbukott dokumentációval, megbukott céggel vettem kézbe ezt a munkálatot.

A nyertes társulás nevét nyilvánosságra hozzuk, amint szerződéskötésre hívjuk őket, óvástól nem tartuk mert egy jelentkező volt, tehát nincs aki óvjon” – tájékoztatott az elnök. Hozzátette, hogy ez a történet lecke lehet az itthoni „utas cégháborúban” részt vevőknek, hogy van, amikor a harmadik fél nyer, mert nem Hargita megyei cég tette az ajánlatot.

Kevéssel nőtt az ár

Noha korábban az is elhangzott, hogy a csicsói helyi önkormányzat cége is vállalná a kivitelezést, a legutóbbi kiíráson ők nem nyújtottak be ajánlatot. Kérdésünkre Péter Lukács, a község polgármestere azt mondta,

az önkormányzati vállalkozás nem felelt meg a szakmai tapasztalatokra vonatkozó kiírási feltételeknek, ugyanakkor annak a cégnek, amellyel társulniuk kellett volna a szükséges munkálatok elvégzéséhez, nem volt megfelelő most a pénzügyi helyzete.

A munkálatok becsült értékét a korábbi 266 000 lejről a legutolsó kiíráskor 30 000 lejjel megnövelték – tavaly a csicsóiak is kifogásolták, hogy túl kevés a rendelkezésre álló pénz, és a polgármester úgy vélte, ezért sem volt jelentkező.

A munkálatok befejezéséhez el kellene távolítani az építmény járófelületén levő négy centiméteres vastagságú védőréteget, amelyet a téli csapadék elleni szigetelés céljából helyeztek el, majd le kell aszfaltozni a teljes járófelületet a járdákkal együtt, valamint a felhajtókat is.

A híd alatt mederrendezésre és a partvédelem kiépítésére van szükség, a beavatkozásokat félpályás útlezárás mellett végzik el.

Elhúzódó munkálatok

A 123F jelzésű megyei úton, Oltfalu területén található régi fahíd egy húsz tonnás billenőkocsis teherautó súlya alatt szakadt be 2012-ben, az új betonhíd építésére 2014 szeptemberében írtak alá szerződést, de építeni csak következő évben kezdtek. 2015-ben viszont a kedvezőtlen talajviszonyok, esőzések miatt a munka többször is leállt. A megbízott jászvásári cég nem tudta meghitelezni a munkálatot, és minden alkalommal meg kellett várnia a benyújtott számlák kifizetését a beruházás finanszírozását biztosító Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretéből. 2016-ban is hosszabb ideig állt a munka, a Hargita Megyei Építési Felügyelőség szakemberei, illetve egy szakértői vizsgálat több hibát, minőségi problémát talált az építkezésen, amelyeket kijavítottak. Tavaly februárban bontottak szerződést a korábbi építővel, azóta nem dolgoztak.