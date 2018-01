Úszómedence helyett teniszpályákat födnek be a víkendtelepi „ballonnal”

Tíz év használat után még idén nyáron szétszerelik a víkendtelepi ötven méteres úszómedence felett levő légtartó sátrat, amely lehetővé tette, hogy télen is használni lehessen az olimpiai méretű medencét. A ballont a Ligetbe fogják költöztetni, ahol négy teniszpálya méretű területet borítanak be vele, s alakítják ki oly módon, hogy télen is teniszezni lehessen alatta.