Óraátállítás Benjamin Franklintől az EU totojázásáig

A 19. század legvégén George Vernon Hudson új-zélandi rovarszakértő is hasonló ötlettel rukkolt elő, ám terve nem kapott kellő figyelmet. Az első világháború idején aztán újból napirendre került, és akkor már be is vezették.

Addigra már az Európai Gazdasági Közösség (az EU elődje) összes tagállama, a következő évtől pedig a Szovjetunió is bevezette, miután az öreg kontinens egyes országaiban már 1966-tól kísérletezgettek vele. Végül 1996-ig kellett várni az európai egységesítésig, amikor is az óra-visszaállítás időpontját kitolták október utolsó vasárnapjáig.

Ez utóbbiak az óraátállításnak elsősorban az emberi szervezetre gyakorolt káros hatását bizonygatják, nem beszélve arról, hogy bevezetése óta, amikor az áramfogyasztás még a bioritmusunkat követte, a légkondicionálók és számítógépek számának növekedésével sok minden megváltozott, és nem föltétlenül az esti lámpagyújtás emészti fel a legtöbb energiát.

Bizonyos felmérések alapján azt is kimutatták, hogy a tavaszi óraátállítást követő napokban jelentősen megnő az infarktusos esetek száma, a korai sötétedés aluszékonyságot, lehangoltságot, a fényhiány pedig egy sor további tünetet is okoz, de akár a depresszió és az öngyilkosságra való hajlam is felerősödhet. Olyan „apróságokról” nem is beszélve, mint például