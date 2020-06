Újabb személyeknél igazolták a koronavírus-fertőzést a csíkszeredai kórházban

Újabb hat személynél – három betegnél és három egészségügyi dolgozónál – mutatták ki a koronavírus-fertőzést a csíkszeredai kórházban. Az intézményben kialakult gócpont kapcsán továbbra is vizsgálatokat folytatnak, hogy kiderüljön, ki fertőződött meg elsőként.

• Fotó: Veres Nándor

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kardiológiai osztályán kialakult tömeges megfertőződés már 13 személyt érint, miután az első hét eset után újabb hat személynél, három betegnél és három egészségügyi dolgozónál is kimutatták a vírus jelenlétét – derült ki a kórháznál tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Hozzátette:

mind a hat új fertőzött tünetmentes.

Arra is kitért, hogy vasárnap és hétfőn újra tesztelni fogják az osztály összes betegét és a teljes személyzetet, és ha mindent rendben találnak, keddtől újraindulhat a betegfelvétel. Leszögezte továbbá, hogy a sürgős eseteket továbbra is ellátják, és az ügyeleti vonal is működik, tehát

nem kell attól tartani, hogy ellátás nélkül maradnak a páciensek a kialakult helyzet miatt.