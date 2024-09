Új jelölt Székelyudvarhelyen parlamenti képviselőnek

Iktatta az RMDSZ-nél jelölési dokumentációját a székelyudvarhelyi Ilyés Szabolcs az udvarhelyszéki parlamenti képviselői mandátum elnyerésére – jelentette be hétfőn Facebook-oldalán a jelölt.

Parlamenti képviselői, illetve szenátori tisztségre pályázó jelölteket toboroz az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete – jelentette be augusztus második felében Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke.

Szeptember 9-én jött is a válasz Ilyés Szabolcs részéről, aki a helyhatósági választásokat megelőzően részt vett az RMDSZ helyi előválasztásán is mint polgármesterjelölt. Őt akkor Szakács-Paál István legyőzte, így június 9-én utóbbi lett az RMDSZ polgármesterjelöltje Székelyudvarhelyen, és meg is nyerte a választást.