Felvázolta a legnagyobb veszélyt Antal Lóránt szenátor az újrázási szándéka bejelentésekor

Újabb szenátori mandátumra jelentkezik Antal Lóránt jelenlegi Hargita megyei szenátor. Mint fogalmazott, az udvarhelyszéki feladatok és Hargita megye ügyeinek megoldására, képviseletére vállalkozik ezáltal. A csütörtök délelőtt tartott ülésszakkezdő tevékenységi beszámolón az újrázni kívánó szenátor egyebek mellett parlamenti tevékenységéről és az őszi parlamenti ülésszak célkitűzéseiről beszélt. Újságírói kérdésre arra is kitért, veszélyben van-e a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között húzódó megyei úton zajló nagyberuházás.

A közelgő parlamenti választásokra kitérve a szenátor egyértelműen kijelentette, az RMDSZ helye ott van a parlamentben és a kormányban, hiszen a szélsőséges politikai pártok mellett a jelenlegi nagy román pártok – a PSD és a PNL – is arra készülnek, hogy közigazgatási reformot hirdetnek.

Hozzátette azt is, a jogok védelme, a kisnyugdíjasok, az oktatás és a családtámogatás is előtérben maradnak, valamint olyan törvények kidolgozásához fognak hozzájárulni, amelyek megerősítik az önkormányzatokat és elősegítik a különböző fejlesztések megvalósítását.

Szeptember elsejével kezdetét vette az őszi parlamenti ülésszak, amely december elsejével, a parlamenti választásokkal ér véget. Antal Lóránt szenátor kijelentette, a hátramaradó időszakban energiaügyi bizottság elnöki tisztségében prioritásként kezeli véglegesíteni a prosumerek, azaz áramtermelő-fogyasztók jogaira vonatkozó szabályozást, ugyanakkor az RMDSZ is a fogyasztók védelmét helyezi előtérbe, különösen jövő márciusban, amikor megszűnik az energiaárak befagyasztása – jelentette ki.

és ha mi nem vagyunk a parlamentben, akkor vitathatatlanul meg fogják akadályozni mindazokat a kezdeményezéseket, melyek az erdélyi magyar közösséggel kapcsolatosak” – fogalmazott.

A sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy a terelőutak ügyét szem előtt tartva is kiemelten fontos a parlamenti – és főként – kormányzati jelenlét, hiszen például Székelyudvarhely is, annak ellenére, hogy erős székelyföldi város, nincsen elegendő bevétele, hogy egy terelőút létrehozását finanszírozni tudja, ehhez kormánytámogatásra van szükség, amihez viszont elengedhetetlen, hogy kormányon legyen az RMDSZ.

Leállhat a munkálat a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közti megyei úton?

Mivel Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának leköszönő elnöke néhány napja arról számolt be közösségi oldalán, hogy késik a kormány részéről a támogatás folyósítása, amelyből a Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között húzódó megyei úton zajló nagyszabású munkálatokat finanszíroznák, fennáll a veszély, hogy néhány héten belül leállnak a munkálatok.