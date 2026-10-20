Többnapos rendezvénnyel emlékeznek az 1956-os forradalomra Székelyudvarhelyen

Elkezdődött Székelyudvarhely feldíszítése
Fotó: László Ildikó
Koncertekkel és számos előadással emlékeznek meg az 1956-os forradalomról Székelyudvarhelyen, az eseménysorozat már csütörtökön elkezdődik és szombatig tart. A polgármester „elcsendesedésre” hívja az embereket.
Olyan időszakban élünk itt Székelyföldön, amikor nagyon sok negatív hatás ér minket, amelyek a világból vagy akár szűkebb hazánkból érkeznek – jelentette ki a keddi sajtótájékoztatón Szakács-Paál István polgármester. „Ezért is
– fogalmazott.
Fotó: László Ildikó
Ezt figyelembe véve örül annak, hogy idén többnapos rendezvénysorozaton emlékezhetnek a 70 évvel ezelőtt történt forradalomra.
Az eseménysorozat programját Simon Mária Tímea, a művelődési központ igazgatója mutatta be. Mint mondta, csütörtökön este hét órára a Szent Miklós Római Katolikus Plébániatemplomba várnak mindenkit, ahol Sumonyi Zoltán megzenésített verseit fogják előadni (Gryllus Dániel, Szirtes Edina Mókus, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák) Pál apostol – Dalok Pál levelei címmel. Az esemény jegyvásárláshoz kötött.
Pénteken délután öt órakor koszorúzással kezdődik a megemlékezés az Üldözöttek és áldozatok emlékműnél, majd közös tiszteletadás következik. Egy órával később a volt Stúdió moziban különleges koncert kezdődik: Gérecz Attila költő és mártírhalált halt forradalmár emlékének áldoz Ferenczi György és a Rackajam. Erre az eseményre is kaphatók már a jegyek. Innen
ahol a helyszín névét adó püspök születésének 130. évfordulójára emlékeznek, ÉNNÉPEM címmel folkopera előadás látható este nyolc órától.
Fotó: László Ildikó
Szombaton délután hat órakor évadnyitó szimfonikus hangverseny lesz a volt Stúdió moziban. Itt vitézi és régi erdélyi énekeket, Felix Mendelssohn-Bartholdy és Wolfgang Amadeus Mozart műveket hallhatnak a jelenlévők.
Az igazgató azt is megjegyezte, hogy az eseménysorozatra való készülődés részeként
a városközponti hirdetőtáblánál pedig a forradalomra emlékeztető felhívásokat helyeztek ki.
Fotó: László Ildikó
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