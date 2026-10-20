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Többnapos rendezvénnyel emlékeznek az 1956-os forradalomra Székelyudvarhelyen

Elkezdődött Székelyudvarhely feldíszítése

Elkezdődött Székelyudvarhely feldíszítése

Fotó: László Ildikó

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Koncertekkel és számos előadással emlékeznek meg az 1956-os forradalomról Székelyudvarhelyen, az eseménysorozat már csütörtökön elkezdődik és szombatig tart. A polgármester „elcsendesedésre” hívja az embereket.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 20., 13:462026. október 20., 13:46

Olyan időszakban élünk itt Székelyföldön, amikor nagyon sok negatív hatás ér minket, amelyek a világból vagy akár szűkebb hazánkból érkeznek – jelentette ki a keddi sajtótájékoztatón Szakács-Paál István polgármester. „Ezért is

Idézet
szeretném, ha kicsit elcsendesülnénk és megmutatnánk, hogy tudunk közösen emlékezni, megvan bennünk most is a szabadságvágy és tudunk együtt dolgozni”

– fogalmazott.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Ezt figyelembe véve örül annak, hogy idén többnapos rendezvénysorozaton emlékezhetnek a 70 évvel ezelőtt történt forradalomra.

A programról

Az eseménysorozat programját Simon Mária Tímea, a művelődési központ igazgatója mutatta be. Mint mondta, csütörtökön este hét órára a Szent Miklós Római Katolikus Plébániatemplomba várnak mindenkit, ahol Sumonyi Zoltán megzenésített verseit fogják előadni (Gryllus Dániel, Szirtes Edina Mókus, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák) Pál apostol – Dalok Pál levelei címmel. Az esemény jegyvásárláshoz kötött.

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Pénteken délután öt órakor koszorúzással kezdődik a megemlékezés az Üldözöttek és áldozatok emlékműnél, majd közös tiszteletadás következik. Egy órával később a volt Stúdió moziban különleges koncert kezdődik: Gérecz Attila költő és mártírhalált halt forradalmár emlékének áldoz Ferenczi György és a Rackajam. Erre az eseményre is kaphatók már a jegyek. Innen

fáklyás felvonulás indul a Márton Áron térre,

ahol a helyszín névét adó püspök születésének 130. évfordulójára emlékeznek, ÉNNÉPEM címmel folkopera előadás látható este nyolc órától.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Szombaton délután hat órakor évadnyitó szimfonikus hangverseny lesz a volt Stúdió moziban. Itt vitézi és régi erdélyi énekeket, Felix Mendelssohn-Bartholdy és Wolfgang Amadeus Mozart műveket hallhatnak a jelenlévők.

Az igazgató azt is megjegyezte, hogy az eseménysorozatra való készülődés részeként

több helyszínen is középen kivágott zászlókkal díszítik fel a várost,

a városközponti hirdetőtáblánál pedig a forradalomra emlékeztető felhívásokat helyeztek ki.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Ünnep
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