Tusványosról indult, tízéves születésnapját is itt ünnepelheti a Bagossy Brothers Company

2014-ben először lépett fel a Bagossy Brothers Company, méghozzá a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor színpadán. A zenekar tagjai ma is élénken emlékeznek az alkalomra, amelyről úgy vélik, kétségkívül meghatározó része volt a karrierjüknek, a találkozón többek között erről is meséltek.

– emlékezett vissza Bagossy Norbert. A tagok felelevenítették, hogyan is alakult az első fellépés és miként is vált maradandó élménnyé a diáktábor. A közös nosztalgia után az együttes jelenlegi munkájáról is mesélt.

Érdemes résen lenni

Több szempontból is izgalmasnak ígérkezik az idei szabadegyetem, ezek egyike például a Duma Duba is, ahol többek között az imént említett rádiósokkal is lehet majd találkozni. A bejáratnál pirosan tetszelgő mobilstúdiót mindenki könnyedén megtalálhatja, a jókedvet már távolról is sugározza a stáb, akik sztárinterjúkkal, játékokkal és közönségtalálkozókkal készülnek a héten.