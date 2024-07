Tusványosra érkezik a Duma Duba

A GaGa-hallgatók így találkozhatnak kedvenc műsorvezetőjükkel, de érdekes játékokban is részt vehetnek: a Székely Csürke támogatásával például dubára dumálhatják magukat, kipróbálhatják magukat a Gedeon Richter egészségkvízében, de akár a szerencsekereket is megpörgethetik. Utóbbi esetén Rádió GaGa ajándéktárgyak mellett a teljesség igénye nélkül Benedek húsüzemes kalapok és kötények, parajdi Magic Selfie House és szintén parajdi fordított ház-utalványok, nyíregyházi állatparkos voucherek, valamint Taste of Transylvania és Mini Erdély Park belépők találnak gazdára. Természetesen azon érdeklődőket is várják a Duma Dubánál, akik belesnének a mobilstúdióba, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogyan működik Erdély legnagyobb magyar nyelvű kereskedelmi rádióhálózatának műsorgyártása.