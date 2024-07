Akik nélkül Tusványos sem lenne az igazi: megérkeztek az első táborlakók

Az első sátrak már állnak, a házak megteltek élettel – a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kétségtelenül elkezdődött. A táborba beköltözött fiatalok már most készülődnek az esti koncertekre és a szerdán rajtoló nappali előadásokra. Körbejártuk a helyszínt, megmutatjuk, mire is számíthatnak Tusványos résztvevői.

A szabadegyetem a határon túli ifjúságot is vonzza, ezt igazolja az a négy fiú is, akik Budapestről és környékéről érkeztek kedden Tusnádfürdőre. A társaság részét képező testvérpár elmondta: édesanyjuk székelyföldi kötődésű,

A Pécsről ideutazott lányok második alkalommal vannak itt, azt remélve, hogy az idei élmény még a tavalyit is felülmúlja. Egy másik, székelyudvarhelyi csapat is felkészülten érkezett, előre kiválogatták a szimpatikus programpontokat, többek között színházi és néptáncos tematikákban. A sátortáborban legtöbben a következő napokra jósolt viharokra is felkészültek esőkabátokkal, ponyvákkal és gumicsizmákkal. Azonban egyikük sem búslakodik: úgy vélik, hogy a

A 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor térképe idén is színes, bőven akadnak ízlésesen díszített rendezvénysátrak, pihenők, de étel- és italárusok is. A lángos például – legyen az hagyományos vagy extra – átlagosan 20 lejbe kerül, a gyorsételek, menük 25–35 lej között mozognak. A víz 6, az üdítő átlagosan 13 lej, csapolt sört 10 lejért lehet vásárolni.

Csak a nulladik napnál tartunk, de már most kezdett benépesülni a Tusványos területe, nem csak diákokkal. Sok család is érkezett kedden délután, nem is kérdéses, hogy elsősorban a Bagossy Brothers Company koncertjére, de sokan kíváncsiak a Blahalouisiánára is.

A „Jobb pályán” mottóval megszervezett nyári szabadegyetem hivatalos megnyitóját szerdán délelőtt 10 órakor tartják a Lőrincz Csaba-sátorban, beszédet mond többek között Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.