Többet kell költenünk maszkokra, de miért is? Politika a tudománnyal szemben

Két napja nemcsak hogy ismét kötelező maszkot használnunk, ha kilépünk az otthonunkból, de bizony az sem mindegy, milyent hordunk. A sokak által kedvelt egyrétegű textilmaszk használata nem engedélyezett, csak orvosi vagy FFP2 maszkok használata megengedett. A maszkhasználati szigorítást a koronavírus az eddigieknél jóval fertőzőképesebb omikron variánsa miatt vezették be, egyelőre preventív módon. Az új szigorításnak azonban anyagi vetülete is van.

• Fotó: Rab Zoltán

A koronavírus omikron variánsáról annyit már biztosan tudunk, hogy az eddigi változatoknál is sokkal fertőzőképesebb: az adatok szerint világszerte rohamos gyorsasággal terjed, s most már Romániában is egyre gyakoribb.

Nincs már keletje a textilmaszkoknak, így az ára is jóval alacsonyabb most • Fotó: Rab Zoltán

ötvenes kiszerelést is árulnak már 9 lejért is.

Az FFP2 maszk az orvosi maszkok legjobbja, polipropilénből készült, sűrűbb szálhálózattal rendelkezik, mint a sebészi maszk, ugyanakkor teljesen zárt, rásimul az arcra, mondhatni egy félálarc. Ez a szorosabb háló, valamint az anyag elektrosztatikus feltöltődése ezeket a maszkokat teszi a leghatékonyabbá a viselő által kilélegzett nagyobb cseppek és aeroszolok felfogásában, a levegőben lévő részecskék akár 95 százalékát is kiszűrhetik. Ezek ára magasabb, mint a műtős maszkoké. Bár neten már 2–3 lejért is lehet kapni darabját, mivel szállítási költséget is kell fizetni, érdemes nagyobb kiszerelést keresni. Egyik áruházban kínálnak tíz darabot 26 vagy 30 lejért, gyógyszertárban találtunk 10 darabosat 30 és 49 lejért is, darabra is lehet kérni, de nem minden patikában tartanak egyelőre.

Ezek is egyszer használatosak, bár szokták úgy hosszabbítani a használati időtartamukat, hogy leteszik szellőzni pár napra, vagy fertőtlenítik, de vizezni, mosni nem lehet ezeket sem.