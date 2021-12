Tizennyolc gyergyószentmiklósi tömbház felújítása következik

Ráfér a felújítás a gyergyószentmiklósi tömbházakra • Fotó: Pinti Attila

A pénteki sajtóeseményen elhangzott: többféle ütemterv is létezik arra vonatkozóan, hogy melyik tömbházaknál kezdődnek el az előkészítő munkálatok márciusban. Az elképzelés az, hogy azokkal indítanak, ahol viszonylag egyszerűbben tudnak dolgozni, annak érdekében, hogy már 2022 őszéig el is készüljenek az elsőkkel. Ez azonban nagyban függ attól, hogy az érintett lakószövetségek mennyire vannak felkészülve, azaz, hogy milyen arányban rendelkeznek a szükséges önrésszel.

A felújításokat 60 százalékban európai uniós támogatásból valósítják meg, ehhez az önkormányzat 25 százalékot ad hozzá, 15 százalékot pedig a lakástulajdonosoknak kell előteremteniük.

HIRDETÉS

A lakók költségéről

Hogy az önrész mit is jelent egy adott tömbházban, az sok mindentől függ. Például attól, hogy a lakók milyen munkálatokat igényelnek a tömbházak külső szigetelésén kívül.

Van, ahol tetőzet-csere lesz, továbbá a belső fűtéshálózatot is kicserélik; máshol napelemeket is szereltetnek a tetőre, amivel meleg vizet, illetve a lépcsőház világítását is fogják biztosítani.

Változhat a költség akár egy lépcsőházon belül is, hiszen van akinél ablakot cserélnek, másoknál pedig nincs erre szükség, hiszen a lakástulajdonos már megtette ezt korábban – hangzott el a témában tartott sajtótájékoztatón.

A városháza számításai szerint a lakók költsége 102 és 178 lej közötti lehet négyzetméterenként.

Az önkormányzat januárban egyeztetésre hívja a lakószövetségek illetékeseit, ekkor fogják felmérni azt is, hogy melyikük milyen arányban rendelkezik a szükséges önrésszel. Ahogy a Fortat Hause vezetője, Fórika Tibor elmondta, ott fogják kezdeni a munkát, ahol megvan hozzá a szükséges fedezet.

A több mint 30 millió lej összértékű beruházás révén a következő tömbházak újulhatnak meg: Virág negyed: 43, 44, 45E, 46, 49, 51-es tömbház; Bucsin negyed: 3, 6, 11, 18, 10, 12, 23, 24-es tömbház; Gyilkos-tó út 5B, Fehér Dávid 7, Miron Cristea 8 és 9-11. Ez összesen 1034 lakást jelent.