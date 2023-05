Teherautó rongált meg egy gázcsövet Bethlenfalván – teljesen lezárták az utat Székelyudvarhely bejáratánál

2023. május 08., hétfő

Zajlik a beiratkozás az előkészítő osztályokba

Május 18-ig lehet beiratkozni az előkészítő osztályokba. A szülők online, de az iskolában is kitölthetik a jelentkezési lapokat, viszont ha a netes módszert választják, akkor is be kell menniük a tanintézménybe érvényesíteni a jelentkezést.