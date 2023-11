Szolgáltatóra bízzák a székelykeresztúri kisvágóhíd üzemeltetését

Valamivel több mint egy éve fejeződött be a székelykeresztúri kisvágóhíd megépítése, amelyet a helyi önkormányzat, valamint Hargita Megye Tanácsa közösen finanszírozott. Ennek beüzemelése azonban még nem történt meg. A helybéli gazdák segítése érdekében épített létesítményben

A megyei tanács szakembereivel egyeztetve úgy döntöttek, hogy az a legjobb megoldás az üzemeltetéshez, ha a szolgáltatást kiadják egy külsős, szakemberekkel rendelkező vállalkozónak – fejtette ki lapunknak Koncz Hunor János, a kisváros polgármestere. Mint mondta, az önkormányzat már meg is hozta az említett helyi szolgáltatás létrehozásához szükséges döntéseket.

„Akkora igény van egy kisvágóhídra az említett körzetben, hogy gyakorlatilag le is fedik a kisvágóhíd kapacitását” – közölte a polgármester.

A létesítményben egyébként nemcsak levágni lehet majd a jószágokat, de megtisztítják, eltávolítják azok belsőségeit és félbevágva 48 órán át tárolhatják a húst a fagyasztókban. Ezt követően hivatalosan is lehet értékesíteni a terméket. A kisvágóhídnak ugyanakkor az is nagy előnye, hogy az afrikai sertéspestis idején is működhet a törvények betartásával.

Ami a vállalkozó dolga lesz

A majdani vállalkozónak kell kiváltania az engedélyeket a kisvágóhíd működtetéséhez, de ezzel nem lesznek problémák, hiszen a létesítmény megfelel az aktuális követelményeknek – közölte Koncz, aki már egyeztetett a témáról a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság munkatársaival.