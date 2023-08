Szivacsként szívják magukba a hasznos ismereteket az erdei iskolában a gyerekek

Év eleje óta közel 2300 kisebb-nagyobb gyermek fordult meg a Vadon Egyesület által fenntartott sugásfürdői erdei iskolában, ahova természetközpontú tematikus foglalkozásokra vagy akár két-háromnapos táborokra is el lehet vinni a diákokat. A szabad időpontokra hamar lecsapnak, a pedagógusok mindig jó szívvel viszik oda tanítványaikat, és azok élményekkel telve távoznak.

Az Irisz Ház fogyatékkal élő felnőttjei is szerették a számukra szervezett programokat

Az erdei iskolában egyszerre két csoportot, azaz mintegy 50 gyermeket tudnak fogadni, de a Vadon vezetői már azon törik a fejüket, hogyan bővíthetnék a teret, hiszen egyre táguló körből jelentkeznek be iskolás csoportok.

Csata Zoltán biológus az akváriumban és terráriumban élő állatoat mutatja be a gyermekeknek

Sepsiszentgyörgyről már mindegyik iskola megfordult itt, de a Tanulók Klubjába járó diákok, sőt az Írisz Ház fogyatékkal élő felnőtt foglalkoztatottjai is ellátogattak ide.

Jöttek testületileg a kálnoki és az apácai iskolások, a kőröspataki általános iskola felső tagozatosai, jöttek Illyefalváról, Uzonból, Rétyről, Bereckről, Barátosról, Nagyborosnyóról, bejelentkeztek segesvári diákok és brassói délutáni iskolások. Az Iskola másképp héten vagy a Zöld héten is szívesen élnek a lehetőséggel a tanintézmények. De a szálláshelyként is működő Rókavár ideális helyszínt jelentett a türkösi konfirmandusoknak szervezett ifjúsági napnak, illetve a sepsiszentgyörgyi városnapokon a vendég filharmonikusok egy része is itt volt elszállásolva.

Csibi-Duka István szerint a pedagógusoktól nagyon jó visszajelzéseket kapnak: az óvónők – hiszen már óvódás csoportok is bejelentkeztek – tanítók, tanárok értékelik, hogy milyen változatos tevékenységeket szerveznek a diákoknak a Rókavárban, nem mellékesen azt is, hogy