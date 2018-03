Személyre szabott gyakorlatsor csökkenthetné a tornaóráról hiányzók számát

Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Farkas Csaba Kovászna megyei szaktanfelügyelő sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az elmúlt években is hasonlóan alakult az arány, a megye pedig ezzel még mindig az országos 3 százalékos átlag alatt van, de a szakember ezt is sokallja, hiszen a fiatalok egészségi állapota is megsínyli, ha keveset mozognak.

A tanfelügyelőség adatai szerint

560 városi és 144 vidéki diákot mentettek fel, legtöbben középiskolások, illetve a tornaóráról való kimaradás inkább a lányokra jellemző.

Farkas Csaba rámutatott, nem lenne szükség a teljes felmentésre, sok országban ilyen nem is létezik, az orvos csak ajánlásokat fogalmaz meg, és bizonyos típusú gyakorlatok elvégzését nem javasolja a különböző betegségek esetén. A tanfelügyelő szerint

ideális esetben a diák személyre szabott gyakorlatsort végezhetne tornatorán, ám erre jelenleg nincs lehetőség,

hiszen megfelelő eszköztár sem áll a rendelkezésükre. Ugyanakkor a testnevelő tanárok egy része nem tudja vonzóvá tenni a tevékenységeket, ha túl szigorú, gyenge jegyeket ad, azzal elriasztja a diákokat.

Farkas Csaba arra is kitért: ha a hetvenes években, az átlagképesség alapján összeállított, országosan egységes felmérő szinteket alkalmaznák, a diákok 80 százaléka megbukna tornából, ám a tanárnak lehetősége van arra, hogy az osztályközösség átlagteljesítményéhez igazítsa ezeket a szinteket, és erre is bátorítják a pedagógusokat. Az egyéni teljesítmény javulását értékelheti a pedagógus, és a többség ezt meg is értette – szögezte le Farkas Csaba. Hozzátette, hiányos az iskolákban a sportfelszerelés, például az elemi tagozaton hiába adnak kosárlabdákat, „ha a kemény labda egyszer orrba veri, másnap már szalad felmentésért”.

A szakember szerint ebben a korban még puha szivacslabdákkal kell fejleszteni a gyermekek készségeit. Középiskolában eközben – főként a lányok számára – gondot jelent, ha nincs lehetőség arra, hogy a testnevelés óra után lezuhanyozzanak, ám ezt sem tudják minden tanintézetben biztosítani. Farkas Csaba elmondta,

előfordult, hogy a diák azt sem tudta, mi áll az orvosi igazolásában, kérdésre azt válaszolta, fáj a dereka, miközben a felmentésben az szerepelt, hogy rövidlátó.

Arra is van továbbá példa, hogy a krónikus betegségben szenvedő gyerekek részt vesznek a testnevelés órán, a tanárnak kell figyelnie, hogy ne erőltessék túl magukat.