Szándékos kettős telekkönyvezés: Dormánfalva tudott a közbirtokosságok úzvölgyi tulajdonáról

Miután a dormánfalvi önkormányzat saját tulajdonába vette és telekkönyveztette a csíkszentmártoni Aklos közbirtokosság és a csíkcsekefalvi közbirtokosság három, Úzvölgyében, a katonatemető körül található, összesen közel 16 hektáros területét, a közbirtokosságok a mojnesti kataszteri hivatalnak jelezték, hogy az említett területeket már 2004-ben ők telekkönyveztették Csíkszeredában, miután visszaszolgáltatták nekik. A helyzetről a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (OCPI) is azonnal értesült – közölte megkeresésünkre Sorin Truță, az intézmény igazgatója, hozzátéve, a kettős bejegyzés tényéről tájékoztatta az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökséget (ANCPI).

Miként történhetett meg?

Kérdésünkre, hogy miként történhetett meg a kettős telekkönyveztetés, az igazgató elmondta, mivel Csíkszentmárton és Dormánfalva közigazgatási határát illetően korábban is nézeteltérés volt, 2001-ben a két megye kataszteri hivatalának vezetői, illetve Dormánfalva polgármestere és a kisváros urbanisztikai osztályának vezetője egy találkozón abban állapodtak meg, hogy nem azt a kataszteri dokumentációt használják, amelyet a város készíttetett, és amely Úzvölgyét Dormánfalvához tartozónak jelzi, hanem az 1:25 000-es léptékű térképet, amelyen a település határát a Hargita megye által fenntartott módon jelezte. Ez azért is fontos, mivel az 1968. évi 2. számú törvény Úzvölgyét Csíkszentmárton részeként nevezi meg – emlékeztetett.

Jelezték a közbirtokossági tulajdont

Csíkszentmárton polgármestere 2003-ban szolgáltatta vissza a közbirtokosságoknak az említett területeket, 2004-ben a közbirtokosságok a 2001-es megállapodás értelmében telekkönyvi bejegyzést kértek és helyrajzi számokat kaptak. A 2009-ben megjelent E-terra integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerben a papír alapú telekkönyveket elektronikus változattá alakították. Mivel a határmegállapítás továbbra sem volt végleges, és a Bákó megyei kataszteri hivatal a dormánfalviak által készített kataszterben megjelölt határokat vette alapul, a törvény szerint, ha a hivatalok különböző határokat használnak, az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség dönti el, melyik a mérvadó, amíg a bíróság nem hoz erről döntést – magyarázta az igazgató.

A két megyei kataszteri hivatal vezetőjét 2011-ben Bukarestbe hívták, az országos ügynökséghez, amely úgy döntött, hogy mivel az országos kataszterben ez a terület Bákó megyéhez tartozik, amíg nincs határokat megállapító jogerős bírósági határozat, addig az ő illetőségük a helyrajzi számok kiadása.

Az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek nyomán a két megye illetékesei még egyszer találkoztak a határkérdés miatt, ahol a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal illetékese felhívta a Bákó megyeiek figyelmét, hogy abban az övezetben korábban öt területre helyrajzi számokat kiadott a Hargita megyei hivatal, és azokat telekkönyvezték. A hivatal és a dormánfalvi polgármester is tudott erről, a találkozó résztvevői jegyzőkönyvet írtak alá

– részletezte Truță.

Az integrált kataszteri rendszer adatbázisában az említett közbirtokossági területekre 2004-ben kiadott helyrajzi számok nem szerepelnek. Erről az igazgató azt mondta, a kataszteri hivatalok szabályzata szerint ha egy ingatlant tévedésből más közigazgatási egység területén telekkönyveznek, mind ahová tartozik, vagy ha módosították a határokat, a kataszteri hivatal kérheti az érintett helyrajzi szám átadását azon közigazgatási egység területére, amelyhez az ingatlan tartozik.

„Ha ezt mi hivatalból megtesszük és átadjuk, a tulajdonosok Bákó megyei, dormánfalvi helyrajzi számokat kaptak volna, ezzel gyakorlatilag elismerjük, hogy a terület Bákó megyéhez tartozik – érvelt az igazgató. Hozzátette, az átadás feltételei sem teljesültek, mivel nem történt határkiigazítás. Truță szerint ha a mojnesti kataszteri hivatal nem tesz eleget a két közbirtokosság által kért kiigazításnak, a tulajdonosok bíróságon kérhetik a Bákó megyei telekkönyvek érvénytelenítését. A hivatal vezetője úgy tartja,

a két település határát jóval korábban kellett volna tisztázni, mivel nemcsak az 1968. évi 2. számú törvény rögzítette, hogy Úzvölgye Csíkszentmártonhoz tartozik, hanem az 1960. évi 3. számú törvény is.

Kerestük Constantin Toma dormánfalvi polgármestert is az ügy kapcsán, de nem értük el, ezért írásban küldtük el kérdéseinket neki.

Kihagyták a felmérésből

A 1998-ban készült kataszteri dokumentációból, amelyet az országos kataszteri hivatal megbízásából több Hargita megyei település, így Csíkszentmárton közigazgatási határát is rögzítette, Úzvölgye kimaradt, ezt Csíkszentmárton polgármestere jelezte is az átvételnél. A hivatalos magyarázat szerint azért történt ez, mert a feladatfüzet ezt nem tartalmazta, és rövid volt a rendelkezésre álló idő. Kérdésünkre Rákossy Botond József földmérő mérnök, akinek cége az említett kataszteri felmérést végezte, elmondta, szeptemberben kezdtek dolgozni, és év végéig a kiutalt összegeket el kellett költeni. Tusnádfürdőn is dolgoztak, Csíkszentmártonban is, és a kataszteri hivatal úgy döntött, hogy Úzvölgyével nem kell foglalkozni, mert nem lehet abban az évben befejezni.

„1996-ban jelent meg a kataszteri törvény, és aszerint minden kataszteri munkálatot elhatárolással kell kezdeni. Ez volt az első komolyabb munka, és azzal be is fejeződött.

Az elképzelés szerint minden településen a következő években meg kellett volna ezt tenni, de az 1990-es években így működött, fél évig volt valaki vezető, utána jött a következő, más elképzelésekkel a kataszteri hivatal élén, és az egész elhatárolási munka elhalt, egy fél évet tartott.

Most is azt írja a szabályzat, hogy ahol teljes felmérés van, ezzel kellene kezdeni, de ez nem történik meg, mindig valamilyen okból spórolnak” – fejtette ki. Rákossy megjegyezte, az említett kataszteri felmérésnek nem volt jogi következménye, mert a határokat 2011-ben jelölték ki Bukarestben, az ortofotós térképek alapján. A dormánfalvi önkormányzat idén három közbirtokossági területet telekkönyveztetett saját nevére, egy negyedik esetében is kérelmezték ezt, amely a csíkcsekefalvi közbirtokosság tulajdona, ezt azonban a mojnesti telekkönyvi hivatal elutasította, miután jelezték nekik a helyzetet – tudtuk meg Rákossytól.

