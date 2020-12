Területfoglalás Úzvölgyében

Közel 16 hektárnyi olyan területet telekkönyveztetett magántulajdonaként Dormánfalva önkormányzata az úzvölgyi katonatemető körül, amelyeket korábban már a csíkszentmártoni és csíkcsekefalvi közbirtokosságok is telekkönyveztettek. A kettős bejegyzést a telekkönyvi rendszer hibái tették lehetővé, a közbirtokosságoknak több mint valószínű, hogy perelniük kell igazukért.

Nemcsak a katonatemetőt, hanem a közeli területekből többet is saját nevére telekkönyveztetett Dormánfalva. Archív • Fotó: Pinti Attila

A történtekre Rákossy Botond József topográfus mérnök, Hargita megyei önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Egyúttal jelezte azt is, hogy

a manőverrel Dormánfalva jórészt körbezárta a katonatemetőt, amelynek területét tavaly szintén saját tulajdonaként telekkönyveztette – ennek érvénytelenítése érdekében tavaly pert indított Csíkszentmárton.

A csíkszentmártoni Aklos közbirtokosság 2004-ben három úzvölgyi parcellát telekkönyveztetett Csíkszeredában felmérés és kataszteri dokumentáció elkészítése után, a három földrészlet egyenként 1,09, 4,02 és 13,67 hektárt jelent. Hasonlóan jártak el a csíkcsekefalviak is, akik két, 11,51, illetve 8,49 hektárnyi területet tudtak telekkönyveztetni a közelben.

Dormánfalva viszont, miután tavaly saját tulajdonaként telekkönyveztette a katonatemető területét, idén úgy látta jónak, hogy a közeli földrészleteket is bekebelezze, e célból több tanácsi határozatot is hoztak.

Így júliusban, októberben és novemberben a két közbirtokosság területéből

közel 16 hektárt jegyeztettek be saját tulajdonukként a mojnesti kataszteri hivatalnál, ebből kevéssel több mint 11 hektár a csekefalviaké.

Az említett területek az út északi oldalán helyezkednek el, ahol a temető és a volt honvédkaszárnyák is találhatók.

A rendszer hibái

Rákossy szerint a kettős telekkönyvi bejegyzés azért is történhetett meg, mert az új integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerben nem jelennek meg a már említett, a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal adatbázisában tárolt földrészletek.

Mi úgy mondjuk, hogy kicsi kataszteri számok voltak, és annak idején a csíkszeredai, illetve Hargita megyei kataszteri hivatal láttamozta ezeket, az ő adatbázisukban szerepeltek. De az új rendszerben, amelyet az interneten is lehet követni, nem voltak áttéve. Ez hivatali mulasztást is jelent ebben az esetben, mert a két megye kataszteri hivatala kellett volna kommunikáljon egymással, hogy azok a területek már be vannak jegyezve a telekkönyvbe. De ezt nem vették figyelembe

– magyarázta Rákossy, hozzátéve, nincs olyan kötelezettség, amelynek értelmében a telekkönyvi hivataloknak a korábbi telekkönyveket be kellene vezetniük az integrált rendszerbe. Szerinte viszont fontos lenne bevezetni nemcsak ezeket, hanem a helyrajzi számokkal megállapított körvonalakat is, mert azok is egy jogot garantálnak, és ennek hiányában egy érvényes telekkönyvezést valaki bármikor elfoglalhat az új rendszerben.

Az említett eset nagy valószínűséggel csak bírósági úton oldható meg, a bírósági döntés viszont kétesélyes, a bíró mondhatja azt is, hogy érvénytelen a 2000. évi 10-es számú törvény alapján történt visszaszolgáltatás

– emlékeztetett.

A bíróság dönthet

A szakembertől azt is megkérdeztük, szerinte elképzelhető-e, hogy a dormánfalviak a temető helyzetének rendezését próbálják tovább nehezíteni ezzel a lépéssel.

Azt is lehet mondani, hogy szinte teljesen átvette Dormánfalva a közbirtokosságok által felméretett területek körvonalait. De ha azt nézzük, hogy máshoz, például az út túloldalán levő területekhez nem nyúltak, akkor csak van valamilyen elképzelésük arról, hogy miért a temető mellett tették ezt

– vélekedett Rákossy. Mindkét érintett közbirtokosság a mojnesti telekkönyvi hivatalhoz fordult az elmúlt héten, kérve a dormánfalviak által kezdeményezett telekkönyvezések felülvizsgálatát – tudtuk meg.

Kérdésünkre Mátyás László csekefalvi és Gondos Imre csíkszentmártoni közbirtokossági elnök is egyetértett abban, hogy ez a lépés valószínűleg nem oldja meg a helyzetet, ezért készek arra, hogy a bírósághoz folyamodjanak igazuk bizonyítása érdekében.