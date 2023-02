Számos hibát tartalmaz a felmérés – de legalább javíthatók az elírások

A korábban már kiállított telekkönyveket is felülíró változtatásokat tapasztaltak, több épületet rosszul vagy egyáltalán nem tüntettek fel, ráadásul több olyan terület van, amelyek tulajdonjoga ideiglenesen az önkormányzat nevére íródhat át, mivel a méréseket végző vállalat munkatársai nem tudták beazonosítani a valódi tulajdonosokat.

Nagy Attila rámutatott, noha az országos kataszteri hivatal honlapján kérni lehet a felmérésekkel kapcsolatos javításokat, ezen nehéz eligazodni, így azt javasolja, hogy inkább személyesen jöjjenek be a tulajdonosok a községháza épületében lévő közbirtokossági irodába. Mint mondta, több munkatársukat oda irányították át, hogy segítsék a folyamat mielőbbi lebonyolítását, azonban így is előfordulhat, hogy sokat kell várni. Megéri azonban – húzta alá –, hiszen fontos, hogy megfelelő telekkönyvek legyenek kiállítva. A felmérések eredményét egyébként nem csak a polgármesteri hivatalban kifüggesztett iratokon lehet ellenőrizni, hanem online is, ide kattintva.

A projekt folytatásával kapcsolatban az elöljáró kifejtette, március 10-e után az erre kijelölt bizottság tagjai megvizsgálják az óvásokban igényelt korrekciókat, ennek eredményét pedig várhatóan év végéig teszik közzé. Utána egy évet biztosítanak a területtulajdonosoknak, hogy jelezzék, ha hibát tapasztaltak. Utóbbit viszont már nem Zetelakán, hanem csak a kataszteri hivatalnál tehetik meg, még mindig ingyenesen. Ha az ezt követő időszakban kérnének javításokat, azt már csak saját költségükön tehetik meg.