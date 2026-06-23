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Sáron és pocsolyákon át vezet az út a parkolóból

Nagy szükség volt a kórházi parkolóra, amely esőzéskor kisebb tóvá alakul • Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport

Nagy szükség volt a kórházi parkolóra, amely esőzéskor kisebb tóvá alakul

Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport

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Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.

Simon Virág

2026. június 23., 16:012026. június 23., 16:01

Sürgősségi megoldásként alakított ki parkolóhelyet a Maros Megyei Tanács tavaly nyáron a nagykórház szomszédságában. A lekövezett részen azonban

rövid időn belül nagy gödrök alakultak ki, és mint kiderült, a telek alacsonyabban van, mint a környező telkek, így minden esővíz oda folyik, és nem tud elszivárogni.

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A hétfő esti felhőszakadás nyomán, amikor több mint 25 liter eső zúdult le négyzetméterenként a városra, a kórház mögötti parkoló újra tóvá alakult. Olvasóink jelezték, hogy szinte lehetetlen a leparkolt autóktól bejutni a kórházba.

Idézet
Idős emberekkel, kisgyerekekkel mennek oda a marosvásárhelyiek és a Maros megyeiek, tócsától tócsára kell haladjanak, amíg kijutnak a parkolóból. Lehetetlen kikerülni a gödrökben felgyűlt sáros vizet”

– panaszolták.

A közeli építkezésekről is mind a parkolóba folyik az esővíz • Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport Galéria

A közeli építkezésekről is mind a parkolóba folyik az esővíz

Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport

Megyei tanács: nem csak rajtuk múlik

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a Székelyhonnak jelezte: tudomásuk van arról, hogy gondok vannak a parkolóban. Emlékeztetett arra, hogy

a parkolót ideiglenesen alakították ki, szükségmegoldásként.; körülötte építkezések vannak, készül az égési sérültek központja és a szívintézet.

Mint kifejtette, gondot jelent, hogy a Molter Károly utcában nincs megoldva az esővíz elvezetése, így onnan is a parkoló területére folyik a víz, ahogy a többi környező telekről is, amelyek mind magasabban vannak az állomásozásra kialakított helynél.

Szinte lehetetlen kikerülni a pocsolyákat • Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport Galéria

Szinte lehetetlen kikerülni a pocsolyákat

Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport

„A Molter Károly utca a marosvásárhelyi városházához tartozik, arról tájékoztattak, hogy elkészült már a terv, hamarosan kiírják a közbeszerzést a felújítására, és megoldják az esővíz elvezetését is.

Idézet
Keressük a megoldást, hogy miként tudjuk a telket megemelni. A parkoló még garanciában van, de erre nem tért ki a szerződés.

Azt fontos elmondani, hogy amikor az építkezések lejárnak, az ideiglenes megoldás helyett egy komolyabb parkolót fogunk oda kialakítani, de az idő- és pénzigényes, ezért nem annak fogtunk neki tavaly nyáron” – summázta a tanácselnök.

Marosszék Marosvásárhely
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