Sáron és pocsolyákon át vezet az út a parkolóból

Nagy szükség volt a kórházi parkolóra, amely esőzéskor kisebb tóvá alakul
Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
Sürgősségi megoldásként alakított ki parkolóhelyet a Maros Megyei Tanács tavaly nyáron a nagykórház szomszédságában. A lekövezett részen azonban
A hétfő esti felhőszakadás nyomán, amikor több mint 25 liter eső zúdult le négyzetméterenként a városra, a kórház mögötti parkoló újra tóvá alakult. Olvasóink jelezték, hogy szinte lehetetlen a leparkolt autóktól bejutni a kórházba.
– panaszolták.
A közeli építkezésekről is mind a parkolóba folyik az esővíz
Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a Székelyhonnak jelezte: tudomásuk van arról, hogy gondok vannak a parkolóban. Emlékeztetett arra, hogy
Mint kifejtette, gondot jelent, hogy a Molter Károly utcában nincs megoldva az esővíz elvezetése, így onnan is a parkoló területére folyik a víz, ahogy a többi környező telekről is, amelyek mind magasabban vannak az állomásozásra kialakított helynél.
Szinte lehetetlen kikerülni a pocsolyákat
Fotó: Esti din Targu Mures facebook csoport
„A Molter Károly utca a marosvásárhelyi városházához tartozik, arról tájékoztattak, hogy elkészült már a terv, hamarosan kiírják a közbeszerzést a felújítására, és megoldják az esővíz elvezetését is.
Azt fontos elmondani, hogy amikor az építkezések lejárnak, az ideiglenes megoldás helyett egy komolyabb parkolót fogunk oda kialakítani, de az idő- és pénzigényes, ezért nem annak fogtunk neki tavaly nyáron” – summázta a tanácselnök.
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