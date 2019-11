Rosszul sülhet el az is, ha csak tároljuk a petárdát

Kihágásnak számít a pirotechnikai eszköz engedély nélküli birtoklása, még akkor is, ha azt nem használják – magyarázta a Székelyhonnak a Hargita megyei rendőrségi szóvivője. Gheorghe Filip hangsúlyozta, a kihágás vétsége mellett még veszélyes is ilyen jellegű árut tárolni, mert bármikor balesetet okozhat, felrobbanhat, meggyulladhat. Ezeket forgalmazni, szállítani, vagy csak simán birtokolni is a törvény szigorú betartásával lehet.