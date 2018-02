Ragadozó ebek

Főként hegyvidéken, a ragadozók elleni védekezéssel indokolva néhány pásztor kutyáinak száma megközelíti a haszonállatai számát. Illusztráció • Fotó: Thomas Campean

Van még egy csoport, amelyet gazdátlannak nem lehet nevezni, ugyanis valaki tulajdonjogot formál rájuk, de a gazda szerepét csak részben vagy időszakosan tölti be. Ez a csoport a pásztorkutyáké. Főként hegyvidéken, a ragadozók elleni védekezéssel indokolva néhány pásztor kutyáinak száma megközelíti a haszonállatai számát. Ezek rendszerint különböző korcsok, amelyek a konkrét őrző-védő, vagy terelő munkára majdhogynem alkalmatlanok, arra viszont tökéletesen megfelelnek, hogy a „gazdájuk” gyönyörködjön bennük, illetve hogy turistákat, gombászókat, erdei gyümölcsgyűjtőket és a vadon élő állatokat zaklassák. A vadon élő vadászható és védett fajokra kifejtett hatás azonban nem merül ki csak a zaklatásban. Ezek némelyike gyakran áldozatul is esik. Akinek kutyája van – főként, ha közepes vagy nagy testméretű – tudja, más pedig elképzelheti, mekkora mennyiségű napi táplálékszükséglete van egy kutyának, s ebből lehet tovább gondolkodni a 10–15 vagy akár 20 feletti falkák igényeire, esetleg éves viszonylatban.

A kutya háziasításának időpontja körül nem teljes az egyetértés, viszont az, hogy a kutya az első domesztikált állatfajok között volt, általánosan elfogadott. Neves kutatók szerint (pl. dr. Miklósi Ádám, az ELTE TTK Biológiai Intézet igazgatója) nem is lényeges a konkrét időpont, sőt a helyszín sem, mert egyrészt több földrészen egyidejűleg is történhetett a folyamat, másrészt etológiai szempontból akár a száz év alatti generációváltások száma is elegendő lehetett ahhoz, hogy a megfelelő genetikai változások létrejöjjenek. Tehát

Mielőtt felmerülne az idegenből hozott példa relevanciájának kérdése, illetve annak megkérdőjelezése, hogy mire is képesek az elvadult kutyák, létezik egy beszédes eset Romániából is. A 2016-os év elején a sajtó a WWF Románia közleményével volt tele, melyben beszámoltak arról, hogy a több százezer eurós projektjük eredményeként Krassó-Szörény megye területén szabadon bocsátott bölényekből négy elpusztult, s ezekből kettőt egy elvadult kutyafalka ölt meg, illetve falt fel.

Egy nyolc kutyából álló falkáról volt vadkamerás felvételük, és állításuk szerint ez a falka a környék leghatékonyabb ragadozója.

Az ivartalanított eb is eszik

Tehát, ha csak a vadon élő állatfajokra kifejtett hatást nézzük, akkor sincs a gazdátlan kutyáknak keresnivalójuk a vadonban. A kutya háziasított állatfaj, amely emberi gondoskodás nélkül viszonylag gyorsan visszavadul. A városokban élő gazdátlan ebek inkább időszakos elszaporodások esetében okoznak az átlagosnál nagyobb problémát. A gond csak az, hogy a menhelyeken való tartás nagyon költséges, ezért a befogott kóbor példányok egy bizonyos része a vadonban van szabadon bocsátva. Az ivartalanítás mint problémakezelés dicséretes, de az ivartalanított ebnek is van táplálékszükséglete. S annak is, amelynek csak képletesen van gazdája. A vadászó pásztorkutyák és elvadult kutyák kérdése tehát legalább annyira természetvédelmi probléma, mint vadgazdálkodási.

Évente több száz kóbor kutya



Sokáig a témát nem lehet szőnyeg alá seperni, de kutatói szempontból érdemben szinte semmit nem lehet tenni. Az Ökoszisztéma Menedzsment Egyesület keretében az együtt élő vörös róka és aranysakál táplálkozásbiológiai vizsgálatai is folynak. Új felfedezés, hogy a közepes testű ragadozók interakcióinak valamilyen mértékben szereplői a gazdátlan ebek is. Bizonyos vadászterületeken egészen elképesztő mintaszámot lehetne feldolgozni, ugyanis évente több száz kóbor kutyát ejtenek el. Azonban ezek, a közfelháborodás megelőzése érdekében, nem kerülnek be a statisztikákba, így tudományos szempontból fel sem dolgozhatók, nem is léteznek. A probléma viszont nem mondvacsinált.