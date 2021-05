Pert veszített Dormánfalva: érvénytelen az úzvölgyi haditemető bekebelezéséről szóló határozat

Az úzvölgyi haditemető hovatartozása lassan tisztázódik • Fotó: Pinti Attila

A temető közvagyonba vételére vonatkozó tanácsi határozat érvénytelenítését Bákó megye kormánybiztosa is kérte a bíróságon, előbbi pert a bíróság összevonta a Hargita megyeiek keresetével, az eljárásba pedig Hargita Megye Tanácsa is beavatkozott. A bíróság ugyanakkor elfogadta a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat beavatkozását is az eljárásba.

A 2019 júniusában a csíkszentmártoniak által kezdeményezett, és a haditemető dormánfalvi közvagyonba vételére vonatkozó tanácsi határozat érvénytelenítését kérő per tárgyalását a tavaly bevezetett szükségállapot is hátráltatta, az elsőfokú ítéletet szerdán hirdette ki a Bákó Megyei Törvényszék. Eszerint a dormánfalvi önkormányzat 2019. március 29-i, és június 25-i határozatai, amelyekkel a haditemető 7979 négyzetméteres területét a város közvagyonába vették, érvényüket veszítik. Az elsőfokú ítélet megfellebbezhető.

Ez a bírósági eljárás azért is volt fontos, mert ennek lezárultáig felfüggesztették a temetőben a dormánfalviak által 2019 tavaszán felállított emlékmű és betonkeresztek felállítására kiadott építkezési engedélyek érvénytelenítése, illetve a temető területének Dormánfalva javára történt telekkönyvezése érvénytelenítése érdekében indított perek tárgyalását.

„Az igazság a földön jár”

Kérdésünkre Birtalan Sándor csíkszentmártoni polgármester elmondta, reméli, hogy bízhatnak az igazságszolgáltatásban, és a törvényszék minden ügyben jó irányban, és az igazukat alátámasztva fog dönteni.

Abban bízom, hogy az igazság a földön jár, még akkor is, ha csak néha tűnik, hogy így van

– tette hozzá a községvezető. Eddig Dormánfalva jogerősen elveszített egy másik pert is, amelyet azért indított, hogy vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába vételére vonatkozó határozatot. A Hargita Megyei Törvényszék, figyelembe véve a szentmártoniak által bemutatott dokumentumokat, nekik adott igazat, a másodfokú tárgyalás a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán pedig ezt tavaly ősszel megerősítette. Dormánfalva ugyanakkor tavaly ősszel a temető körül több, csíki közbirtokosságok által birtokolt területet is telekkönyveztetett saját nevére, emiatt ezekkel is perben áll.

HIRDETÉS

Dormánfalva önkormányzata 2019. márciusában saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő sírkertben. Korábban a temetőt Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. Június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox egyházi szertartással történt felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.