Összefogásból épült kápolnát szenteltek Csíkajnádon Szent Ilona tiszteletére

Új őrkápolna épült Csíkajnádon egy széleskörű összefogásnak és a magyar kormány támogatásának is köszönhetően. Ezt a kápolnát szentelték fel és adták át szombat délelőtt a kezdeményezők, támogatók és az ajnádi hívek jelenlétében. Az ünnepi eseményen többek között jelen volt Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke – aki felszentelte a létesítményt – és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Mint ismert, a Csíkajnádon élő idősek emlékezetében fennmaradt a Szent Ilona-kápolna korábbi megléte, amit alátámaszt a máig használt dűlőnév, a „Szentilona”, amely már az 1700-as évek katonai térképein is így szerepelt. Csíkszentmihály-Ajnád egyházközsége a történelem folyamán megannyiszor vérontás színtere volt.

„Az évek során mind többen és többen kapcsolódtak be a munkába, és önként, szeretettel, önzetlenül hittek ebben, kérték, hogy fogadjuk el felajánlott segítségüket.

Ma itt állunk, és látjuk, hogy megvalósult az álmunk. Legyen Isten előtt kedves, szolgálja lelkünk üdvösségét, hirdesse ez a kis kápolna is egyházunk töretlen hitét, a kereszt végső győzelmében”

Kerekes László segédpüspök az ünnep alkalmával Szent Ilonáról is szólt, akinek a Szent Kereszt megtalálása fűződik a nevéhez.

Hogyha valaki ma a Szentföldre megy – ott van a Szentsír-kápolna, a Születés-kápolna és azok a helyszínek, amikről a Szentírásban olvashatunk – felkeresheti ezeket a helyszíneket, amelyek fennmaradása Szent Ilonának és a szájhagyománynak is köszönhető – mondta el elöljáróban a szentmise után felszólaló Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Mint fogalmazott:

ennek a kápolnának az elődjét is sokszor elpusztították, de hál 'Istennek voltak olyanok, akik a fennmaradt írásoknak köszönhetően (többek között Orbán Balázs leírásai) felkutatták, megkeresték ennek a helyszínét.

„Fantasztikus és szép dolog, hogy Szent Ilona nevét viseli ez a kápolna, hiszen a mostani utódok is kicsit hasonló munkát végeztek, mint annakidején Szent Ilona: megkeresték egy templom romjait. És ha pontosan nem is találták meg annak a helyszínét, de ezen a csodálatos tájon sikerült felépíteniük ezt a kápolnát. Mindannyian az egyház részei vagyunk és a legkisebbtől a legidősebbig mindenkinek feladata van.

Hiszem azt, hogy azok a gyermekek, akik itt vannak most közöttünk, és érzik ennek az ünnepségnek a magasztosságát, a hagyományt fogják erősíteni, amelyre oly nagy szükség van, hogy Székelyföldön megmaradjon, és általában a kereszténység megmaradjon.

Ebben továbbra is lehet számítani a magyar állam és a helyi magyar vezetők segítségére és támogatására, hogy a hit, nyelv, kereszténység és magyarság megmaradjon, ehhez azonban mindenkinek a saját feladatát el kell végeznie. Ez a mostani összefogás erre példa” – fogalmazott ünnepi beszédében Soltész Miklós.

Ezt a jó példát kellene átvegye minél több település, mert ott ahol a fiatalokat tisztelik, ott ahol a közösség a fiatalok mellé áll, ott csodák történnek, ahogy az most, itt is történt. De nem elég az ifjúság odaállása, mert ha hitében nem erős a közösség, akkor ahogy szokták mondani: szétfutnak a lovak. Az egyház mi vagyunk, az egyházban kell élnünk, ahogy teszik ezt Ajnádon is