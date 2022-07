Orbán Viktor Tusványoson: a veszélyek korába léptünk

A világ nagyot fordult a 2019-es Tusványos óta. Az évtized, ami most elkezdődött, jól láthatóan veszélyes: a bizonytalanság és a háború évtizede lesz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a 31. Tusványoson tartott előadásában Tusnádfürdőn szombaton.

Orbán Viktor ugyanakkor jelezte, 2013-tól az amerikaiak a nyersanyag- és energiakitermelés új technológiáit indították meg, és ezzel együtt rögtön meghirdettek egy új amerikai biztonságpolitikai problémát. „Amerika nem rejtette véka alá, hogy külpolitikai fegyverként fogják használni az energiát” – fogalmazott, majd rámutatott, hogy Európa megpróbálta megvédeni a német–orosz energiatengelyt, majd szót ejtett arról is, hogy brüsszeli javaslatra csökkentenék az EU-tagállamok gázfelhasználását, és egy elosztási mechanizmust dolgoznának ki, amellyel kapcsolatban nemtetszését fejezte ki.

A legfontosabb kihívást továbbra is a népesedés kérdésében látja, ugyanis a világ népeit két csoportba lehet sorolni: vannak azok, akik képesek a biológiai fenntartásra, mi azonban a másik csoportba tartozunk, és ha ebben nem lesz fordulat, ellakják tőlünk Magyarországot és a Kárpát-medencét.

a kontinens azon részén 2050 körül be is következik a demográfiai váltás, és a nagyvárosokban 50 százalék fölé emelkedik a nem európai származásúak száma.

„A Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke, és amikor szerencsés a csillagállás és jó a szélállás, akkor ezek a népek egy hungaro-pannon mártásban össze is olvadnak, egy sajátos, új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig, egymással hajlandók vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni” – fogalmazott.

Ezután a folyamatosan Európa felé mozgó iszlám civilizációról beszélt, úgy vélve, hogy belátták, a Magyarországon át vezető útvonal nem alkalmas arra, hogy azon keresztül küldjék embereiket Európába, ezért nem kelet felől, hanem délről özönlenek, onnan foglalják el a Nyugatot.

„Ez nem nekünk, de a gyerekeinknek nagyon fontos feladatot ad majd örökül, nemcsak délről, hanem majd nyugatról is védekeznünk kell, illetve eljön az idő, amikor onnan a hozzánk érkező keresztényeket valahogyan be kell fogadnunk és be kell illesztenünk az életünkbe. Akiket nem akarunk beengedni, azokat a nyugati határainknál meg kell állítani, de ez nem a mi életünk elsőszámú feladata, nekünk az a dolgunk, hogy fel kell készíteni a gyerekeinket arra, hogy képesek legyenek ezt megtenni” – zárta gondolatmenetét.

A miniszterelnök a gender kapcsán kifejtette, az egyetlen eredmény, amit elértek, hogy az egész genderügyben fennálló nagy vitákat sikerült leválasztaniuk az európai uniós pénzről szóló vitákról, a kettő most külön pályán halad. Elmondta, hogy a gyermekvédelmi törvény ügyében bíróság elé vitték őket.

„A mi pozíciónk itt is egyszerű, mi ugyanis azt kérjük, hogy fogadják el, nálunk az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén, és ezt fogadtassák el Soros György hadseregével is. Fontos lenne, hogy megértsék azt Nyugaton, hogy ez Magyarországon nem egy ideológiai kérdés, hanem az élet legnagyobb kérdése.”

Mint kiemelte, a világnak ebben a sarkában soha nem lesz ennek a nyugati bolondériának jelentős támogatóköre. „Vannak itt ezek a gendermicsodák: transznacionális meg transzgender, a legtöbb, ameddig el tudunk menni, az az, hogy mi egy Transzilvániát tudunk kimondani, de azt is Erdélynek nevezzük” – jegyezte meg.