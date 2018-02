Óránként több mint háromezer jármű halad át a hídon, a katonaság segítségét kérik

• Fotó: Haáz Vince

Egyre esedékesebb lesz az Egyesülés lakótelepről a főtér fele vezető Maros-híd felújítása. A létesítményen – amelyen hétköznap reggelente óránként több mint háromezer gépjármű halad át – jelentős repedések vannak, sürgősen fel kell újítani. A polgármesteri hivatal már aláírta a támogatási szerződést a fejlesztési minisztérium képviselőivel,

kormánypénzekből vágnak neki a fontos összekötő híd felújításának.

Már idén nyáron elkezdhetik a munkálatokat. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere nemrég közölte, levélben kérdezte meg a katonaságtól, hogy amennyiben elkezdődik a híd felújítása, s le kell zárni a létesítményt, hova lehet két pontonhidat (egymás mellé kötött úszó létesítményekből összeszerelt, ideiglenes hidak) felállítani.

Időben kell tudnunk, hol lehet idegenes hidakat létrehozni, hiszen elképzelhető, hogy ott összekötő utakat kell kialakítani, vagy a forgalmi irányt kell ideiglenesen megváltoztatni

– mondta Florea, aki arról is beszélt, hogy sürgősen találkozót kér a megyei tanácsosokkal, s egyeztet a közös terveket illetően. „Meglepődve olvastam a megyei tanács holnapján is, hogy jelentős költségvetési többlettel, mintegy 27 millió euróval zárták a tavalyi évet. Jó lenne, ha ebből a pénzből legalább egy új hidat építenének a város közelében, például Nagyernyében, a Selgros környékére, s ezzel is segítenék azokat, akik a várost és környékét akarják megközelíteni a Mezőségről és a Maros túlsó oldaláról. Egy híd hétmillió euróba kerül, s nekik ennél jóval nagyobb többletük van. Szeretnék egyeztetni velük, hátha segíteni tudnak nekünk” – nyilatkozta Florea.

A megyei tanács költségvetési többlete kapcsán Péter Ferenc elmondta, hogy a többletük azért van, mert az elkezdett munkálatok egy részét még nem fizették ki, illetve voltak olyan betervezett munkálatok, amelyeknek a tavaly nem tudtak nekifogni, de idén prioritást élveznek. A megyei tanács elnöke szerint az általa vezetett intézmény szívesen leül közös asztalhoz a város vezetőjével, hogy közös tervekről és elképzelésekről beszéljenek, legyen az hídépítés vagy megoldáskeresés a hamarosan felújításra kerülő Maros-híd kapcsán.