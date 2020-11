Olvasás után fertőtlenítés – így működnek a székelyföldi könyvtárak járványidőben

Csíkszeredában nem lett kevesebb a könyvtáros feladata. Archív • Fotó: Veres Nándor

A gyergyószentmiklósi városi könyvtárban is hasonló a helyzet, a visszavitt könyveket ott is elkülönítik, és mivel az adminisztrációs feladatok is bonyolódnak ezáltal, plusz tevékenységre nem marad több idő, mint amennyi eddig jutott. Vincze Csilla könyvtárigazgató elmondta, a könyvkölcsönzés sem egyszerű most, mert

az olvasók nem válogathatnak kedvükre a könyvespolcokról, sokszor tíz-tizenkét könyv is előkerül, mire sikerül választani.

Noha az online katalógusban lehet böngészni a könyvek között, sokan nem tudnak dönteni anélkül, hogy megnéznék helyben. Gyergyóban is igyekeznek a rendezvényekkel online térbe költözni, tapasztalataik szerint ez a folyamat jót tett, mert több a résztvevő, mint korábban.

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlegén dolgozó Illyés Claudiától megtudtuk, hogy a fiókkönyvtár is nyitva tart, de szintén legfeljebb negyedórás látogatást engedélyeznek az olvasóknak, és csak két fő tartózkodhat az épületben egy időben. A könyvtári alkalmazott szerint egyszerre ennél többen nem is szoktak lenni normális körülmények között sem, így olvasóinak számában nem vett észre drasztikus csökkenést.

A kellő óvintézkedések betartására figyel, és amikor éppen nincs olvasó, a számítógépes adatbázist igyekszik bővíteni, illetve online programokat szervez, mesét olvas fel, rövid, kétnyelvű videoanyagokat közöl a könyvtár oldalán. Úgy véli,

elmúlt már az időszak, amikor a könyvtáros csak könyvet adott kölcsön, az intézmény napjainkra közösségi központtá vált.

Székelyudvarhelyen a városi könyvtár ajtaja egyelőre zárva van a közösség előtt, az ott dolgozók ennek ellenére nem tétlenkednek – mondta el Szőcs Endre könyvtárigazgató. A fertőzöttségi ráta Székelyudvarhelyen volt a legmagasabb a térségben, ezért a szabályzatnak megfelelően be kellett zárni az intézményt, ahol jelen pillanatban is leltározás zajlik.