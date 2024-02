Nyolcféle szakrendelést indítanának a megújult korondi rendelőközpontban

A községvezető arról is beszélt lapunknak, hogy nemcsak a fogorvosi, illetve a háziorvosi tevékenység költözhet vissza a megújult épületbe, hanem szakorvosok is rendelnek majd ott.

Sőt, Katona Mihály arról is beszélt, hogy laboratóriumot szeretnének létrehozni a megújult épületben, ahol, ha elemezni nem is feltétlenül fogják, de begyűjtik az olyan biológiai mintákat, mint például a vér, a vizelet stb. Az új rendelők kapcsolatban állnának ugyanakkor a helyi önkormányzat által üzemeltetett szociális mentőszolgálattal is, tehát utóbbi a betegek szállításában is tudna segíteni.

Hirdetés

A polgármester közölte, a tervek szerint önkormányzati határozatot hozva egy vállalatnak szeretnék bérbe adni a felújított épületet, az szervezné majd meg a szakrendelést. Erre már most vannak jelentkezők. A szakrendelők megnyitásának időpontjáról nem szeretett volna bővebben nyilatkozni, hiszen az még szervezés alatt áll, annyit azonban elárult, hogy már nem kell sokat várni rá.

Katona hangsúlyozta, a projekt célja, hogy helyben is el lehessen látni a sóvidéki lakosságot, illetve a községbe látogatókat, ne kelljen más településekre utazni ezért.