Befejezéshez közeledik a munka, ősszel megnyitják a bölcsődét
Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Jövő hónapban befejezik a csíkszentgyörgyi bölcsőde építését, így csak a működési engedélyre kell várni ahhoz, hogy ősztől már gyermekeket fogadjon az új intézmény. A beiratkozást is meghirdették, a helyek felét betöltötték.
2026. június 23., 14:392026. június 23., 14:39
2026. június 26., 19:322026. június 26., 19:32
Az ütemtervnek megfelelően halad a bölcsőde építése a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván, ahol
Mint Réti Zsófia, a község polgármestere kérdésünkre elmondta, a közművesítés biztosítva van, szennyvíztisztító berendezést telepítettek, az ingatlan csatlakoztatva van a víz-, szennyvíz és gázhálózathoz is. A kivitelező ígérete szerint júliusban befejezik az építkezési munkálatokat, és a külső tereprendezést is elvégzik. Utána következhet a felszereltség, a szükséges bútorzat elhelyezése.
Folyamatban az alapozás, elkezdődött Csíkszentgyörgyön a bölcsőde építése, amelyet a következő tanévtől már használatba szeretnének venni. Sokat kellett rá várni, de úgy tűnik, most már nem lesz több akadálya a beruházásnak.
Kérdésünkre, hogy ősztől már működhet-e az új bölcsőde, a községvezető bizakodóan válaszolt. Mint mondta – és mivel az építkezés a terveknek megfelelően történt, amelyekre megvolt az összes jóváhagyás –, nem látja akadályát a szükséges engedélyek beszerzésének.
Az új intézménybe 1,5 és 3 év közötti gyerekeket lehet beíratni. „Reméljük, hogy tanévkezdésig az engedélyeket is megkapjuk” – ismertette Réti Zsófia.
A 40 férőhelyes bölcsődében aszerint lehet majd alkalmazni személyzetet, hogy hány gyermek számára igénylik a szolgáltatást. Abban bíznak, hogy betelnek a helyek,
– tudtuk meg.
A beruházást a fejlesztési minisztérium bölcsődeépítési programja finanszírozza, a helyi önkormányzat telekvásárlással kezdte a folyamatot. Miután ez megtörtént, egy övezeti rendezési terv (PUZ) elkészíttetésére is szükség volt, majd ennek elfogadása után geotechnikai és topográfiai tanulmányokat kellett elkészíttetni. Ezután átadták az építési területet az Országos Beruházási Társaságnak (CNI), amely kiírta a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást. Ez tavaly történt, az ajánlatok kiértékelése után nyertest hirdettek, és aláírták a kivitelezési szerződést. A beruházás értéke áfa nélkül 10,8 millió lej.
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