Jövő hónapban befejezik a csíkszentgyörgyi bölcsőde építését, így csak a működési engedélyre kell várni ahhoz, hogy ősztől már gyermekeket fogadjon az új intézmény. A beiratkozást is meghirdették, a helyek felét betöltötték.

Kovács Attila 2026. június 23., 14:392026. június 23., 14:39 2026. június 26., 19:322026. június 26., 19:32

Az ütemtervnek megfelelően halad a bölcsőde építése a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván, ahol

a beltéri szerelési munkálatok is a befejezéshez közelednek, az épület külső állapota pedig a szigetelés után nemsokára megkapja végső formáját.

Mint Réti Zsófia, a község polgármestere kérdésünkre elmondta, a közművesítés biztosítva van, szennyvíztisztító berendezést telepítettek, az ingatlan csatlakoztatva van a víz-, szennyvíz és gázhálózathoz is. A kivitelező ígérete szerint júliusban befejezik az építkezési munkálatokat, és a külső tereprendezést is elvégzik. Utána következhet a felszereltség, a szükséges bútorzat elhelyezése. korábban írtuk Elkezdődött a csíkszentgyörgyi bölcsőde építése Folyamatban az alapozás, elkezdődött Csíkszentgyörgyön a bölcsőde építése, amelyet a következő tanévtől már használatba szeretnének venni. Sokat kellett rá várni, de úgy tűnik, most már nem lesz több akadálya a beruházásnak. Kérdésünkre, hogy ősztől már működhet-e az új bölcsőde, a községvezető bizakodóan válaszolt. Mint mondta – és mivel az építkezés a terveknek megfelelően történt, amelyekre megvolt az összes jóváhagyás –, nem látja akadályát a szükséges engedélyek beszerzésének.

A Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel már egyeztettek, a jelentkezést meghirdették, nemcsak a községből, hanem a szomszédos településekről is várják a gyermekeket.

Az új intézménybe 1,5 és 3 év közötti gyerekeket lehet beíratni. „Reméljük, hogy tanévkezdésig az engedélyeket is megkapjuk” – ismertette Réti Zsófia. Hirdetés A 40 férőhelyes bölcsődében aszerint lehet majd alkalmazni személyzetet, hogy hány gyermek számára igénylik a szolgáltatást. Abban bíznak, hogy betelnek a helyek,

eddig már 20 gyermeket beírattak