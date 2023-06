Nem mindenhol pótolják a kiesett napokat az oktatásban

Nagyon szűkös az általános sztrájk miatt kiesett júniusi tanórák pótlására meghatározott időszak, számos tanintézményben kísérletet sem tesznek rá. Volt viszont olyan elszigetelt elképzelés is, hogy a tanévzárást követően, lényegében a vakációban hozzák be a lemaradást. A béreket illetően azok a pedagógusok jártak a legjobban, akik nem csatlakoztak az általános sztrájkhoz, ők ugyanis akkor is megkapják fizetésüket, ha tiltakozás idején nem volt oktatás az iskolában, ahol dolgoznak.

Nem tudni pontosan, hány tanintézményben pótolják az e hónapban elmaradt tanórákat: az oktatási minisztérium ugyan lehetőséget adott erre, de adatokat nem kért a tanfelügyelőségektől arra vonatkozóan, hogy hány tanintézményben és miként hozzák be a lemaradást – tudtuk meg a székelyföldi megyék tanfelügyelőségein érdeklődve. Az oktatási minisztérium által kedden, azaz június 13-án kiközölt döntés értelmében a sztrájk alatt kiesett júniusi tanórák pótlására június 16-ig kerülhet sor az óvodások, általános és középiskolások esetében, kivéve a cikluszáró évfolyamokat, azaz a nyolcadik, illetve tizenkettedik osztályokat, valamint az esti tagozaton, illetve csökkentett látogatottságú képzésen részt vevőket. A szakközépiskolai osztályok, valamint a posztlíceumi képzések esetében ez a határidő június 23., kivéve az egészségügyi és pedagógiai asszisztensi képesítéseket. Májusban nyolc, júniusban pedig öt munkanap esett ki a közoktatási rendszerben az általános sztrájk miatt.

A májusi napokat illetően egyelőre semmilyen pótlásról nem rendelkezett a szaktárca, és az e hónapban elmaradt tanórák pótlása is opcionális.

A szűkös határidő miatt voltak olyan tanintézmények az országban, ahol – a központi sajtóbeszámolók szerint – 25 perces tanórákkal és 5 perces szünetekkel szerették volna behozni a lemaradást,

olyan iskola is akadt, ahol abszurd módon naponta 14 tanórát szerettek volna megtartani ennek érdekében.

A pótlás elsősorban a bérkiesés visszaszerzésére irányul „Sok iskola felhagyott a pótlással, mert gyakorlatilag elég nehéz olyan megoldást találni, hogy az etikus és hasznos is legyen” – fogalmazott megkeresésünkre Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese, megjegyezve azonban azt is, hogy nincs adatuk arra vonatkozóan, hogy hány tanintézményben pótolnak, illetve hányban nem. Ez a pótlás amúgy is inkább arra irányul, hogy a sztrájk idején elveszített fizetésnek legalább egy részét tudják visszaszerezni a tanügyben dolgozók – fűzte hozzá. A kiesett tananyag leadására ez egy alkalmatlan időszak, hiszen

a tanév utolsó hetében még normális esetben sincs tanulás,

ez a hét az évzárókról, a tankönyvek leadásáról, tehát a tanévzárásról szól – vélekedett a főtanfelügyelő-helyettes. Hirdetés Vannak azonban túlbuzgó iskolák is – kapott üzenetet olyan felháborodott szülőtől, akinek a gyerekével azt közölte az osztályfőnöke, hogy

a tanévzárás után is pótolni fognak. „Ez teljesen törvénytelen”

– hangsúlyozta Antal Levente Mihály. Ahol megpróbálják behozni a lemaradást, ott az iskola vezetőtanácsának a felelőssége követni, hogy az meg is történjen. „Annál is inkább, hogy ez alapján pénzjuttatásban részesülnek majd a pedagógusok, és nem kizárt, hogy később a számvevőszék vagy más erre szakosodott intézmények akár ellenőrzéseket is végeznek” – közölte a helyettes főtanfelügyelő. A tananyagot előbb-utóbb mindenképpen pótolni kell „Szerintem legfeljebb néhány tanórát tudtak pótolni, hiszen gyakorlatilag nem fér bele az időbe a teljes pótlás, ezzel mindenki tisztában van” – fogalmazott megkeresésünkre Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő. Olvasott ő is az országban előforduló extrém esetekről, „valószínűleg most mindenki mindent bele akar gyúrni a maradék időbe, de ez nem működik, hiszen erre lényegében három délután áll a rendelkezésre”, de

nem lehet a gyermekeket tizenkét órán át iskolában tartani

előbb-utóbb össze kell kapcsolni a két év anyagát, különben a következő tanévben elakadnak a tanulásban a diákok,