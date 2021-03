Nagyon nehéz az online oktatás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel

Nehéz egy autista gyerekkel kommunikálni, hisz már az is gondot jelent, hogy a pedagógusra nézzen a képernyőn keresztül • Fotó: Veres Nándor

A speciális tanintézeteknek – ahol valamilyen fizikai vagy szellemi akadályozottság miatt különleges nevelési és fejlesztésű igényű gyerekek vannak – ugyanúgy kell működniük, mint bármilyen más iskola vörös forgatókönyv vagy teljes online tanrend szerint is. Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szakmai alelnöke maga is egy olyan iskolát vezetett Csíkszeredában, ahol autista gyerekekkel foglalkozó integrált csoportok is vannak, ezért egész közelről is belelátott az online oktatásba az ő esetükben is.

Az állam szerepéről

Meggyőződése, hogy akkor a leghatékonyabb az online oktatás, ha a gyereknek van egy jó szövetségese otthon. „Az online oktatás eredményessége nem csak a témához kellő felkészültséggel és szakmaisággal hozzáálló pedagógustól függ, hanem a családi környezettől is, amely együtt tud működni a pedagógussal. Ez a szerencsés kombináció teszi hatékonnyá az online oktatást a tömegoktatásban. Természetesen van valamiféle hatékonysága a speciális nevelési igényű gyerekek tanítását illetően is, de ott jóval korlátozottabbak a körülmények” – fogalmazta meg az RMPSZ alelnöke.

Szerinte az államnak az ilyen környezetre jobban oda kellene figyelnie, például a biztonságos környezet megteremtésével és az egyéni fejlesztés biztosításával. A speciális iskoláknak is azon kategóriába kellene tartozniuk, ahová a kisiskolások és óvodások tartoznak, hogy ellenőrzött és biztonságos körülmények között tudjon zajlani a személyes oktatás – fejtette ki Ferencz-Salamon Alpár.

Nem tudnak továbblépni

Orbán Réka, a marosvásárhelyi 2-es számú inkluzív oktatási központ pedagógusának hatodik osztálya van, amelybe nyolc különböző szintű súlyosan és halmozottan sérült, illetve Down-szindrómás gyerek jár. Október óta folyamatosan online tanrendben foglalkozik velük, és akár a normál oktatásban a Google platformot használják.

Nem lehet velük csoportosan foglalkozni online, hisz nagy a szintkülönbség köztük, van egy mozaikos Down-szindrómás is, ami azt jelenti, hogy nagyon jól tudnak vele dolgozni, órarend szerint egyéniben tanulják az alaptantárgyakat.

Még van két autista gyerek, akikkel szinte naponta tudnak tevékenységeket tartani a maguk ritmusában, de a többieknek minden nap feladatlapokat küldenek, és heti tematikákra osztják a feladatokat, mint az iskolában. „Gyógypedagógus és nevelő van a csoportokban, én a munkát feladatlap formájában küldöm ki, a kolléganőm mesék, történetek, kézimunka formájában küldi, ami szintén nagyon fontos. Rendszeresen visszajeleznek, minden este feltöltik a feladatlapot.

A családok visszajelzése azonban az, hogy borzasztóan nehéz így. Mi arra törekszünk, hogy amit az évek során megtanultak, azt a szintet megtartsuk, nem tudunk továbblépni

– mutatott rá a pedagógus. Hozzátette, nehéz egy autista gyerekkel kommunikálni, aki nem válaszol, hisz már az is gondot jelent, hogy rá nézzen a képernyőn keresztül.

A legtöbb sajátos nevelési igényű gyereknek egészséges testvére is van, ezért amikor ők is otthon voltak az online oktatás miatt, érződött, hogy a sajátos igényű gyerekekkel való munka picit háttérbe szorult. „Ez nem azt jelentette, hogy egyáltalán nem foglalkoztak velük, hanem esetleg nem délelőtt, hanem picit később töltötték fel a feladatokat, de nagyon igyekeznek a szülők. Most, hogy iskolában vannak a testvérek, így már délelőtt fel tudják tölteni a feladatokat” – magyarázta Orbán Réka.

Van, akivel még nehezebb

Olyan tanítványa is van, aki súlyos autista lévén nem hajlandó telefonon vagy online iskoláról, tanrendről beszélni, a szülő nem is meri „kényszeríteni”, hiszen nem tudják, mit hozhat ki belőle ez. Borzasztóan nagy a kiesés, ezért velük még lassabban tud dolgozni. A speciális oktatásban nem volt konkrétan kimondva, hogy az online találkozás kötelező, a platform megvan, azt használniuk kell. Az iskolában szimultán osztályok vannak, nyolcadikosok és kilencedikesek együtt, az új rendelet szerint pedig a nyolcadikosok visszatérhettek, a kilencedikesek otthon ülnek, ezért a két nyolcadikossal személyesen foglalkoznak, a többiek online követik otthonról. Nem is értették, hogy a nyolcadik miért kellett visszamenjen, hiszen amúgy is más szinten vannak, de egy hét után belerázódtak – magyarázza a pedagógus. „Nagyon nehéz, de mindenki próbálkozik, azonban minden nap elmondják a gyerekek, hogy mennyire hiányzik nekik is az iskola” – fogalmazta meg Orbán Réka.