Múzeumok Éjszakája koncertekkel, filmvetítéssel

Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója ismertette az idei Múzeumok Éjszakája rendezvényük programját. Mint mondta, a korábbi évekhez hasonló módon szervezik meg az eseményt a megszokott programokkal,

hangulatos esti koncertekkel és filmvetítésekkel, amelyre várnak családokat, fiatalokat, felnőtteket egyaránt.

Június 22-én szombaton, 15 órakor gyermekfoglalkozásokkal és múzeumpedagógiával kezdődik az egynapos múzeumi esemény. Ezen a napon a várostörténeti kiállítást 16 és 18 órától lehet megtekinteni tárlatvezetéssel, ugyanakkor a többi kiállítás is szabadon megnézhető. Továbbá a Múzeumok Éjszakája alkalmából az érdeklődők a nagyközönség számára amúgy nem nyitott helyekre is bejuthatnak,

17 órától például a néprajzi raktárt nyitják meg előttük, 19 órától pedig a múzeum kézikönyvtárát látogathatják meg, amelyet máskor főként a kutatók keresnek fel tanulmányaikhoz.

18 órától pedig ingyenesen igénybe vehető busz indul a csíkzsögödi Nagy Imre Galériához, ahol az Állatok című kiállítást lehet megtekinteni, valamint Nagy Imre festő szülőházát.

Az este a szórakozásé

A Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncertzenekar fellépése nyitja az esti programokat 20 órától a múzeumudvarban felállított színpadon. 22 órától a csíkszeredai Ineffable ad hangulatos koncertet. Éjfélkor a Très Court nagyon rövid filmek fesztiváljának alkotásaiból nézhet meg egy válogatást a közönség

jó idő esetén a múzeum falára vetítik ki, rossz idő esetén a múzeum egyik termében lesz a filmvetítés.

A Múzeumok Éjszakájára a belépő 5 lej, hét éven aluliak számára pedig ingyenes.

Az időpontválasztásról



Gyarmati érdekességként elmondta, hogy a romániai múzeumok általában a múzeumok világnapjának apropóján általában május 18-át megközelítő dátumokra szervezik a nyílt napot. A székelyföldi múzeumok, köztük a Csíki Székely Múzeum is későbbi időpontra szervezik, többek között azért is, mert már melegebb van. Magyarországon is a Szent Iván éjszakájához, azaz év legrövidebb éjszakájához kötik az eseményt. Idén ezért tartják június 22-én a Múzeumok Éjszakáját.