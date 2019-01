Munkát keres az apa, iskolába jár az anya – próbálnak kiemelkedni a mélyszegénységből

Van Marosvásárhelytől földrajzilag nem is olyan távol egy kis falu, ahol egy utcában 102 roma család él. Zömük kiskorú, vagy fiatal felnőtt, akik a létminimum alatt küzdenek azért, hogy meglegyen a mindennapi betevőjük, illetve most, télvíz idején a fűtésük.

„Most már akkorák a gyermekeim, hogy tudnak vigyázni magukra, a nagyobbak a kicsikre, mindenki iskolába és óvodába jár, elmehetnék én is dolgozni” – mondja az édesanya, csakhogy nincs meg a nyolc osztálya sem, ezért esélytelen a munkahelykeresés. A nagyobb gyerekeivel Marosvásárhelyre jár iskolába. Meséli, hogy a Kárpátok sétányon, a Friedrich Schiller Általános Iskolában van esti tagozat, ott végzi most a hetedik osztályt. Tervezi, hogy a nyolcadik után szakiskolában folytatja a tanulást, szakmát tanul, képezi magát, mert rájött, hogy anélkül nincs esélye.

Balázs Sorina Tarina 41 éves édesanya, akinek a legnagyobb gyermeke 24, a legkisebb 4 éves. Két nagylánya férjezett, ők is ott laknak, és velük együtt a hat unoka is.

Nehéz kiválasztani, hogy a 100 családból melyiket keressük fel, hiszen valamennyinek ugyanaz a legnagyobb problémája: a megélhetés. Egy 12 gyerekes családra esik a választásunk, ahol a családi létszámot még hat unoka is gyarapítja, akiknek minden nap enni kell adni.

Az egyik utcában csak romák laknak, többnyire kis, egyszobás házakban, sok-sok gyerekkel. A szülőket arra próbálja rávenni az egyház és az önkormányzat, illetve a Divers Egyesület is, hogy járassák iskolába gyerekeiket, de ők maguk is tanuljanak, hogy megélhetést találhassanak.

Az apának van gépjárművezetői engedélye, munkát keres éppen, hiszen, ha lenne egy stabil kereset a családban, már valamivel könnyebb lenne az élet – magyarázza az anya, aki szintén vállalna kisebb munkákat, takarítást például, de egyelőre nincs semmi. A Divers Egyesület elnöke, Koreck Mária segíti az ügyintézést, iratok összeállítását, munkahelykeresést. A legnagyobb lány férjének is munkahelyre volna szüksége, el kell menni a munkaerő-elosztó hivatalba, benyújtani a kérvényt – magyarázza a civil szervezet vezetője.

– mondja, mutatva a körülményeket. Az egyik szobában alszanak a legkisebbek az édesanyjukkal, a másikban az apa a nagyobbakkal. Ágyban, matracon, kinek mi jut, estére leteszik, napközben összeszedik. A kicsik szobájában főznek, ott tanulnak a gyerekek, ott nézik a televíziót is.

A szülők is és a gyerekek is részt vesznek a marosszentgyörgyi önkormányzat és a Divers Egyesület által elindított Esély programban, ahol a hiányzó elemi tudást próbálják pótolni, különböző hasznos és nélkülözhetetlen gyakorlati tudnivalókat sajátítanak el, az írás-olvasás mellett szakmai képzésen vesznek részt, de az anyagi javakkal való gazdálkodást, pénzbeosztást is megismerik, azt, hogy hogyan kell egy háztartást észszerűen vezetni, kiskertben konyhanövényeket termeszteni, udvaron tyúkot, nyulat, malacot nevelni, rendszeresen takarítani, tisztán tartani a lakást, az udvart, a környezetet.