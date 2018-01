Mivel nincs meg az ehhez szükséges közlekedési infrastruktúra, még gyerekcipőben jár Székelyföldön a fogászati turizmus

Fogorvosi székben. Főképp ünnepek alkalmával özönlik el a helyi rendelőket a külföldön munkát vállalók. Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

– fogalmazott érdeklődésünkre Simon István, a Hargita Megyei Fogorvosi Kollégium elnöke. Példaként megemlítette, hogy egyes megyei fogorvosi rendelők honlapja már több nyelven is elérhető (angol, német), így elvileg a külföldiek is felvehetik a kapcsolatot velük, illetve bizonyos fogorvosok fogadnak külföldieket is. „Viszont

Mivel egyes országokban – köztük Romániában is – a fogászati kezelések ára jóval olcsóbb a nyugat-európai tarifákhoz képest, ezért sok külföldi csak azért utazik a célországba, hogy kezeltesse, pótoltassa fogazatát. Így az utazást, a szállást, illetve más költségeket beleszámítva is jelentős megtakarítást érhet el az úgynevezett fogturista.

Vendégmunkások mint pacientúra

Utóbbi kijelentést erősítette meg Galaczi Attila csíkszeredai fogorvos is, mint mondta,

főképp ünnepek alkalmával özönlik el a helyi rendelőket a külföldön munkát vállalók. A nyugatinál jóval olcsóbb árak miatt döntenek a hazai fogászati kezelés mellett, hiszen a romániai szakemberek a kint kért összeg töredékéért elvégzik a munkát.

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy legtöbb esetben ugyanolyan minőségű fogyóanyagokkal dolgozva – mutatott rá Galaczi. Hozzátette, neki és kollégáinak is éppen ezért nagyon zsúfolt a programja ünnepekkor. Holló Zsolt csíkszentmártoni fogorvos is hasonló tapasztalatokról számolt be, a szakember úgy látja, külföldön sokszor még helyiek sem engedhetik meg maguknak a nívósabb fogászati kezeléseket, nem csoda tehát, hogy az innen elszármazottak itthon ülnek be a fogorvosi székbe.

Ahol már bevezették

Mint megtudtuk, Hargita megyében a székelyudvarhelyi Fogklinikának van szolgáltatása kimondottan külföldiek számára, a rendelő honlapján van is egy ilyen alpont, hogy fogászati turizmus. András Tamás ott dolgozó fogorvos érdeklődésünkre elmondta,

külföldről leginkább családok fordulnak hozzájuk kezelésért, legtöbbjüknek pedig van székelyföldi hozzátartozója. Azonban már egyre több határon túli páciensük van, aki ismerőseitől halott a székelyudvarhelyi rendelőről.

Rámutatott, internetes honlapjuk több nyelven is elérhető, továbbá fontos szempont, hogy a külföldiekkel tudjanak kommunikálni, szakmai nyelven elmondani nekik, hogy mi történik a kezelésük alatt. Illetve, nem elhanyagolható tény az sem, hogy korszerű orvosi felszereléseik legyenek. Megtudtuk, már több éve működik ez a szolgáltatásuk, már szállodákkal, panziókkal is együttműködnek, hogy a fogászati beavatkozáson kívüli időt is kellemesen töltsék a páciensek. „Ez a szolgáltatásunk viszont még gyerekcipőben jár” – zárta a székelyudvarhelyi fogorvos.