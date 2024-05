Megújult a marosvásárhelyi Plaza M, nemzetközi bérlők is helyet kaptak a bevásárlóközpontban

Jelentős felújítást követően hivatalosan is átadta marosvásárhelyi Plaza M bevásárlóközpontját a budapesti székhelyű, páneurópai ingatlanbefektető vállalat, az Indotek Group. A 16 millió euróból korszerűsített, 55 ezer négyzetméteresre bővült üzletközpont nem csupán magas szintű vásárlói élményt nyújt, hanem új márkákkal és megújult közösségi térrel várja a látogatókat. Olyan jelentős, a helyi vásárlók igényeit kielégítő nemzetközi márkák nyitottak üzleteket a plázában, mint a CCC Group két brandje – a HalfPrice és a CCC –, a New Yorker, valamint a Tedi. A nyár folyamán ugyanakkor további márkák érkezése várható.

Az Indotek a bevásárlóközpont meglévő bérlőinek érdekében is jelentős fejlesztéseket hajtott végre: megújult és jelentős zöldterülettel bővült az Auchan és a Leroy Merlin épülete is. A márkamegújítással új nevet és friss arculatot is kapott az üzletközpont.

Kertai Zsolt, az Indotek nemzetközi kiskereskedelmi vezetője a Plaza M fejlesztésének stratégiai hátterét ismertetve hangsúlyozta: az átalakítás fő mozgatórugója az volt, hogy a Plaza M Marosvásárhely népszerű bevásárlóközpontja legyen, ami megfizethető áraival és vonzó árukínálatával szolgálja ki a helyi családokat.