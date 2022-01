Mégis biztosítanak kedvezményt a szemétdíjra Marosvásárhelyen

Bár korábban arról volt szó, hogy a marosvásárhelyi városháza nem tud kedvezményt biztosítani az egész évre, egyben kifizetett szemétilletékre, úgy tűnik, mégis megtalálták a kiskaput, hiszen Soós Zoltán polgármester szerdán bejelentette: február elsejétől igényelhető a 10 százalékos kedvezmény – feltételekkel. A városvezetőtől azt is megtudtuk, hogy mikortól esedékes, hogy a tömbházlakóktól is elszállítsák a szelektíven gyűjtött hulladékot.

A színes zsákokba kihelyezett hulladékot külön napokon és helyre viszik a kukásautók • Fotó: Haáz Vince

A városvezető szerint a különválogatott hulladékért 20 százalékkal kevesebbet kell fizetni, mint a háztartási szemétért, arról nem beszélve, hogy a termékek újrahasznosításával kímélik a természetet. Az elöljáró azt mondta, jelenleg zajlik a versenytárgyalás, amelyen egyelőre 216 szelektív kukát vásárolnak, s ezeknek köszönhetően előre láthatóan kora nyáron már a tömbházak egy részénél is beindítják a szelektív szolgáltatást. Az idei költségvetésbe belefoglalják a szükséges összegeket a kellő mennyiségű szelektív hulladéktároló megvásárlására, és várhatóan év végéig, de jövő év elejéig biztos, hogy mindenhonnan elszállítják majd az újrahasznosítható hulladékot.

A Bőség utcában mutatták be szerdán reggel, hogy hogyan zajlik Marosvásárhelyen a szelektív hulladékgyűjtés. A nagy piac mögötti utcában „vezényszóra” jelentek meg a Sylevy szolgáltató kukásautói és szedték össze az különböző színű zsákokba kitett hulladékot. Marosvásárhelyen hétfőtől egyelőre csak a magánházaktól gyűjtik össze a különválogatott hulladékot.

Jól fogadták az új szolgáltatást

A Sylevy cég képviselője, Ilyés Szilárd arról beszélt, hogy bár pontos kimutatásuk még nincs, már az első napokban nagyon sokan kihelyezték a szelektíven gyűjtött hulladékot, és

látszik, hogy a marosvásárhelyiek nagyon várták ezt a szolgáltatást.

Elmondta azt is, hogy egy Maros megyei, a szelektív hulladék újrahasznosítására szakosodott cégnél adják le a begyűjtött szemetet. Arról is beszélt, hogy a cég alkalmazottai elviszik a szelektíven gyűjtött hulladékot akkor is, ha nem az általuk biztosított zsákokba teszik ki, de csak azután miután megnézték, hogy valóban jól van különválogatva. Az elvitt, színes zsákok helyett pedig másokat hagynak, hetente. Az új szolgáltatás bevezetése nem befolyásolja a háztartási hulladékok elszállításának megszokott rendjét.