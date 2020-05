Megbélyegzett etédiek

A koronavírus megjelenése óta nem enyhült, inkább fokozódott az etédiekkel szembeni társadalmi kirekesztés – a lakók szerint sokan „leprásként” tekintenek rájuk. Ez persze különösen igaz a romákra, akiket igyekeznek nagy ívben elkerülni, és esetenként még a boltokban sem szolgálnak ki. A megbélyegzés lelkileg és gazdaságilag is megviseli az embereket. Mindemellett már most jelentkeztek a szociális problémák a községben.

A néhány héttel ezelőtti látogatásunkhoz képest most már több embert lehetett látni Etéd utcáin, de a lakók többsége még mindig a porták kertjében tett-vett, mintsem a faluban járkált volna. Rendőrautóval is találkoztunk, így látszott, hogy az ellenőrzések sem szűntek meg.

Sok esetben még a távolabb lakó barátaik is „odamondanak” nekik, hogy nem szívesen találkoznának most velük.

– magyarázta. Mint mondta, nem egyszerű a kijárási tilalom betartása, de eleget kell tenni a követelményeknek. „Már a tévét is meguntam nézni, hiszen minden a vírusról szól. A füvet háromszor is lenyírtam” – mesélte.

Bűnbak a községvezető?

Rengeteg negatív élményben volt része a vírus megjelenése óta Tiboldi Elek ideiglenesen kinevezett polgármesternek, hiszen bármi történjék, őt tartják bűnbaknak. Közölte, sokat küzdött azért is, hogy ne zárják le a települést, hiszen így több más falu is elzáródik a külvilágtól és megszűnik az emberek bevétele.

Csend van Etéden A megnövelt pénzbírság, a karanténköltségek átruházása, illetve a büntetőjogi következmények visszatartják a szabályszegéstől a lakhelyi elkülönítés alatt állókat, és ez így van Etéd községben is – számolt be a tapasztalatokról a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.

Az egyik legnagyobb problémának ő is a társadalmi megbélyegzést tartja. Elmesélte, van ismerőse, akit a megbeszélt időpont ellenére sem fogadott végül egy más településen lévő orvos, csak azért, mert Etédről érkezett. Mások arról számoltak be, hogy Székelyudvarhelyről

nem voltak hajlandók kiszállítani hozzájuk a megrendelt építkezési anyagokat a félelem miatt.

Persze van olyan futárcég is, amely nem szállítja ki a megrendeléseket a község területén, így a vásárlónak más településre kell utánamennie. Külön harcolni kellett ugyanakkor azért, hogy legalább a tejet elvigyék a gazdáktól.

A legnagyobb baj az, hogy a koronavírus megjelenésekor nyilvánosságra hozták, hogy nálunk találták a beteget , utána pedig hírzárlat lett és egyetlen községet sem hoztak hasonló helyzetbe.

„Persze biztos vagyok benne, hogy máshol is vannak betegek. Fontos lenne, hogy megértsék az emberek, Etéd nem lepratelep” – szögezte le. Arra is kitért, korábban azért kérték a szigorított rendőri jelenlétet a községben, hogy segítsék az óvintézkedések betartását. Ez a szolgálat megszűnt hétfőtől, így most már csak a helybéli hatóságok ellenőriznek. Attól tart, hogy így nehezebb lesz az óvintézkedések betartatása, így újabb bajok lehetnek. Éppen ezért is kér arra mindenkit, hogy fokozott körültekintéssel, tudatosan cselekedjenek, akkor is, ha megszűnik a kijárási tilalom.