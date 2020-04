Megerősítették az első Hargita megyei koronavírus-fertőzést

Székelyudvarhelyen is végezhetnek koronavírus-tesztelést

Székelyudvarhely is rendelkezik már koronavírustesztek elvégzéséhez szükséges laborműszerrel, jövő héttől kezdődhetnek el a helyi tesztelések. A városi kórház több lélegeztetőgépet is kapott magánvállalkozók adományaiból, illetve védőfelszerelések is érkeztek az egészségügyi intézménybe.