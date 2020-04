Csend van Etéden

A megnövelt pénzbírság, a karanténköltségek átruházása, illetve a büntetőjogi következmények visszatartják a szabályszegéstől a lakhelyi elkülönítés alatt állókat, és ez így van Etéd községben is – számolt be a tapasztalatokról a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. Csend van a településen a község megbízott vezetője szerint is, aki hétfő délutánig nem kapott értesítést arról, hogy az Etédre Franciaországból hazatért, majd koronavírus-fertőzés miatt múlt csütörtökön kórházba utalt férfi egyik közvetlen kapcsolata esetében is igazolták a fertőzést.