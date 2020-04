Bezárkóztak és aggódnak az etédiek Fülöp-Székely Botond • 2020. április 09., 22:00 • utolsó módosítás: 2020. április 09., 22:29 2020. április 09., 22:00utolsó módosítás: 2020. április 09., 22:29 HIRDETÉS Szinte tapintható a feszültség Etéden, ahol négy személynél igazoltak koronavírus fertőzést az elmúlt időszakban. Az emberek többsége bezárkózott a portájára, a csendőrség és a rendőrség egységei pedig folyamatosan ellenőrzik a köztereket. A kelletlen helyzetet fokozzák a helyi közösséget megbélyegző negatív hozzászólások is.

A helyiek szerint néhány személy miatt nem szabadna megbélyegezni a falut • Fotó: Erdély Bálint Előd

Csendbe burkolózott Etéd csütörtök délelőtti ottjártunkkor, alig lehetett emberek látni az utcán. Az udvarokon ugyanakkor folyt a munka, de a portáját nem hagyta el a helyiek túlnyomó többsége. Az üzletek és a gyógyszertár előtt álltak néhányan, s voltak olyanok is, akik igyekeztek valahová. Szemmel láthatóan fokozott hatósági jelenlét van a faluban, hiszen percek alatt minket is leigazoltattak. Nem kellett kiszálljunk az autóból, de elkérték a személyazonossági igazolványunkat, illetve a kiadónk által kibocsátott igazolást, amelyeket elég volt felmutatni, ezt messziről olvasta el a maszkot viselő rendőr. Ezután megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, majd utunkra engedett. Száz métert sem mentünk ezután, máris találkoztunk a csendőrség járőreivel. Úgy döntöttünk, egy darabig követjük a hatósági járműveket, amelyek az utcákat ellenőrizték, láttuk is, hogy igazoltatják az embereket. Egyébként valóban érezhető volt a feszültség az embereken is, akik idegenkedve néztek ránk a házaik udvaráról.

Megbélyegzett település A lakosság kilencven százaléka nem mozdul ki otthonról, hiszen félnek a koronavírus megjelenése miatt – magyarázta lapunknak egy helyi, aki külön kérte, hogy ne írjuk le a nevét, mert fél az esetleges megbélyegzések miatt. Üzletbe is csak végszükség esetén megy a többség – magyarázta –, heti egy-két alkalommal. Az élet ugyanakkor nem állt meg teljesen, hiszen a mezőgazdasági munkát elvégzik és a tejcsarnokba is leadják a tejet a termelők – de ők sem szívesen mennek ki.

Interjúalanyunk arra is kitért, hogy nagyon rosszul esnek a helyieknek, hogy több máshol élő személy a közösségi médiát használva megbélyegzi a helyieket, negatív véleményeket mondva róluk. „Itt azért nem csak rossz emberek élnek, hiszen a többség szorgos ember és betartja az óvintézkedéseket. Néhány személy miatt nem szabadna megbélyegezni az amúgy is félelemben élő közösséget – szögezte le. Az interneten elharapózó vita mellékhatása egyébként abból is érződött, hogy nem szívesen nyilatkozott senki lapunknak. Az általunk megszólaltatott személy egyébként szintén megerősítette, hogy a hatóságok folyamatosan ellenőrzéseket végeznek.

Bizonytalanság A bizonytalanság a legfőbb probléma a községben, ezért is félnek az emberek – jelentette ki lapunknak Tiboldi Elek, ideiglenesen megbízott községvezető. Hetek teltek el a kijárási tilalom bevezetése óta és az emberek nem tudják, mit kezdhetnének. Várják, hogy mikor lesz jobb helyzet, de arra senki sem tud választ adni – fogalmazott. Tiboldi egyébként az internetes fórumokat is figyelve azt látja, hogy a máshol élők jobban pánikolnak, mint a helyiek. Higgadtságra intett mindenkit a közösségi médiában történő megbélyegzések miatt, hiszen szerinte kár ellenségeskedni, mert a járvány lejárta után is szembe kell nézni egymással.

Az etédiek attól is félnek, hogy nehogy teljesen lezárják a községet, hiszen akkor mindenki megélhetése veszélybe kerül. Ha nem viszik el már a tejet sem a településről, akkor valóban sokan maradnak munka nélkül. A helyzet egyébként nagy szociális problémákat okozott már most is a községközpontban, ami fokozódni fog a tisztségviselő szerint, ugyanis vannak, akik egyáltalán nem rendelkeznek bevételi forrásokkal.

A vészforgatókönyvön gondolkodva az is felmerült, hogy csak azt az utcát zárják le, ahol a megfertőződött személyek élnek, de ez is nagy problémát jelent, hiszen így elzárják Siklód és Küsmöd utánpótlásait is. Ő is hangsúlyozta, hogy a hatóságok elvégzik a rájuk bízott feladatott, illetve az emberek jelentős többsége otthon marad. A törvények betartásán túl nem tudnak semmit tenni. A településvezető szerint fontos, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is tartsák be az emberek az óvintézkedéséket és reménykedjünk, hogy mihamarabb megszűnik a járvány.