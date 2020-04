Etéd háziorvosa bízik benne, hogy sikerül megvédeni a közösséget

Etéden április másodikán jegyezték fel az első fertőzést, majd még hármat, egy hét óta azonban nem igazoltak új megbetegedést • Fotó: Erdély Bálint Előd

Gálfi Czirjék Rozália március 18. óta megállás nélkül dolgozik, nagypéntek volt az első szabadnapja, akkor is csak a rendelői munkát tudta mellőzni.

A harctér frontvonalában vagyunk, de nem baj. Csak ne érjen golyó – ne érjen el a vírus

– mondja Etéd község egyetlen háziorvosa, aki hetekig védőruházat hiányában kellett rendeljen abban a faluban, ahol elsőként megjelent a koronavírus Hargita megyében. A biztonságot az elmúlt hét végéig három darab egyszerhasználatos és egy mosható overál jelentette számára, azokat is adományként kapta. Egy mosható védőöltözéket küldött Kolumbán Dávid megyei tanácsos, múlt héten Gálfi Árpádtól, Székelyudvarhely polgármesterétől kapott még három darab egyszerhasználatost, az elmúlt hét végén pedig Borboly Csaba megyei tanácselnök továbbított neki egy hétre való védőruházatot és kesztyűt a magyar államtól érkezett adományból – mondja.

Ha életmentés lesz, akkor már be tudok öltözni. Ez már nagyon nagy biztonságot jelent. Ki tudja, lesz egy infarktus. Akkor már van, amibe beöltözzek és nem engedem, hogy meghaljon, elvégzem azt, amit kell, amíg kijön a mentő. Messze vagyunk mindentől, sokszor kell közbeavatkozzunk, amíg kiér a mentő

– fogalmazott az alapvető szükségletet jelentő védőöltözetről Gálfi Czirjék Rozália.

HIRDETÉS

Ő már március 19-én, tehát egy hónappal ezelőtt megmondta, hogy baj lesz – emlékszik vissza. Akkor érkezett haza a falu széléről elszármazottak egy része. „Március 18. volt az első nap, amikor már maszkban rendeltem. Így úsztam meg. Nem tudom, talán a Jóisten adta az ötletet, hogy mind legyünk maszkban és kesztyűben” – idézi fel az óvintézkedések első napjait, amikor ő és két asszisztense még nem sejthették, hogy rövidesen a nem sokkal több, mint ezer lelket számláló kis udvarhelyszéki községben jelenik meg először Hargita megyében a koronavírus.

Koronavírus-fertőzés miatt vizsgálódnak Etéden Elhunyt férfi családtagjánál igazolták Hargita megyében a koronavírusos fertőzést – érkezett a hír több forrásból is, hivatalos bejelentés azonban nincs. Elhunyt férfi családtagjánál igazolták Hargita megyében a koronavírusos fertőzést – érkezett a hír több forrásból is, hivatalos bejelentés azonban nincs.

Az egyszerű szájmaszkon és gumikesztyűn kívül más védőfelszerelésük akkor még nem volt, az egyik fertőzött – akiről ez csak később igazolódott be – járt is a rendelőben. Most már elővigyázatosságból csak az ablakon keresztül konzultál a betegekkel. Hacsak nem történik valami súlyos, azonnali ellátást igénylő eset – akkor felveszi az egyszer használatos védőruhák egyikét. „Kell végezzem a munkámat, hogy megvédjem a lakosságot. És saját magamat is. Nem engedhetem a falut bajba keveredni. Ez nagyon nagy feladat, de eddig sikerült” – fogalmazott a háziorvos. Március 18. óta megállás nélkül dolgozik, nagypéntek volt az első szabadnapja, akkor is csak a rendelői munkát tudta mellőzni.

Korából adódóan ő maga is a koronavírus által veszélyeztetett csoportba tartozik, ám mégsem a vírusfertőzéstől fél leginkább. Ezért inkább nem érintjük a megbetegedések falu széli felbukkanásának a történetét. Ő továbbra is ott kell maradjon a faluban – érvel sokatmondóan.