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Marosvásárhelyi körgyűrű: kis lépések a forgalmi dugók ellen

Az előtanulmány már elkészült • Fotó: Haáz Vince

Az előtanulmány már elkészült

Fotó: Haáz Vince

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Csaknem négymillió lejt szán a Maros Megyei Tanács a marosvásárhelyi körgyűrű egyik szakaszának előkészítésére, átvállalva a megvalósíthatósági tanulmány költségeit. Ez egy komoly lépés a 19 kilométeres út megépítése érdekében.

Simon Virág

2026. június 24., 18:422026. június 24., 18:42

A nagyvárosi övezethez Marosvásárhely és 17 önkormányzat tartozik, összesen mintegy 230 ezer lakossal. A megyeszékhely és a peremtelepülések kölcsönösen függnek egymástól, hiszen

a város munkahelyeket teremt, oktatást és egészségügyi ellátást biztosít, a környező nagyközségek pedig munkaerőt.

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A Maros jobb partján fekvő települések: Marosszentkirály, Marosszentanna, Udvarfalva, Várhegy és a város összeköttetése azonban egyre nehezebb, a meglevő Maros híd nem bírja az egyre növekvő gépkocsiforgalmat.

Szükség van alternatív útszakaszok biztosítására.

19 kilométeres útszakasz

A Marosvásárhely Metropolisz Övezet készítettet egy előtanulmányt egy 19 kilométeres körgyűrű-rész megépítéséről, ami összekötné Marosszentkirályt Marosszentgyörggyel. Az érintett közigazgatási egységek:

Mezőpanit, Marosszentkirály, Marosvásárhely, Marosszentanna, Marosszentgyörgy és Nagyernye.

Mint korábban beszámoltunk róla ennek az útszakasznak a tervéről volt közvita is, az ott elhangzottakat a tervező figyelembe vette, az eredeti terveket módosította és végül a negyedik változat maradt a végleges.

korábban írtuk

Kiderült, hogy házak teraszain, udvarain keresztül halad a körgyűrű
Kiderült, hogy házak teraszain, udvarain keresztül halad a körgyűrű

Marosvásárhelyen, Marosszentkirályon és Mezőpanit községben is házakat, otthonokat érint a szó szoros értelmében a marosvásárhelyi körgyűrű egyik része, amelynek egyelőre az előtanulmányát végezték el és mutatták be kedden.

A 19 kilométeres szakaszt felosztották három részre: az első és a harmadik szakasz megépítésére keresnek megoldást a Metropolisz Övezet Egyesület, a második szakasz ugyanis a város területen halad át és annak megépítését Marosvásárhely vállalta.

A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak az előtanulmányra szánt összegről • Fotó: Haáz Vince Galéria

A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak az előtanulmányra szánt összegről

Fotó: Haáz Vince

Az első részt vállalta a megye

A Maros megyei Tanács a fent említett körgyűrű első szakaszának a megvalósíthatósági tanulmányát akarja elkészíttetni. A Mezőpanit (152A megyei út) – Marosszentkirály – Marosvásárhely közötti nyolc és fél kilométeres szakaszon,

az előtanulmány szerint, egy kétsávos utat terveznek építeni, körforgalommal és csomópontokkal, két, kisebb alagúttal.

A megvalósíthatósági tanulmányra a megyei tanács 3 710 000 lejt biztosít a Metropolisz Övezet Egyesületnek. Erről a végső döntést a megyei tanácsosok hozzák meg, csütörtöki ülésükön.

Amúgy körgyűrű első és harmadik szakaszának megépítése, a tervező által készített általános költségvetés szerint 967 851 455 lej ÁFA nélkül. A megvalósítás teljes becsült időtartama: 10 év (2026–2036), beleértve az előkészítést, engedélyezést, finanszírozást, kivitelezést és átadást.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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