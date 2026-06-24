Marosvásárhelyi körgyűrű: kis lépések a forgalmi dugók ellen

Az előtanulmány már elkészült
Fotó: Haáz Vince
Csaknem négymillió lejt szán a Maros Megyei Tanács a marosvásárhelyi körgyűrű egyik szakaszának előkészítésére, átvállalva a megvalósíthatósági tanulmány költségeit. Ez egy komoly lépés a 19 kilométeres út megépítése érdekében.
A nagyvárosi övezethez Marosvásárhely és 17 önkormányzat tartozik, összesen mintegy 230 ezer lakossal. A megyeszékhely és a peremtelepülések kölcsönösen függnek egymástól, hiszen
A Maros jobb partján fekvő települések: Marosszentkirály, Marosszentanna, Udvarfalva, Várhegy és a város összeköttetése azonban egyre nehezebb, a meglevő Maros híd nem bírja az egyre növekvő gépkocsiforgalmat.
A Marosvásárhely Metropolisz Övezet készítettet egy előtanulmányt egy 19 kilométeres körgyűrű-rész megépítéséről, ami összekötné Marosszentkirályt Marosszentgyörggyel. Az érintett közigazgatási egységek:
Mint korábban beszámoltunk róla ennek az útszakasznak a tervéről volt közvita is, az ott elhangzottakat a tervező figyelembe vette, az eredeti terveket módosította és végül a negyedik változat maradt a végleges.
Marosvásárhelyen, Marosszentkirályon és Mezőpanit községben is házakat, otthonokat érint a szó szoros értelmében a marosvásárhelyi körgyűrű egyik része, amelynek egyelőre az előtanulmányát végezték el és mutatták be kedden.
A 19 kilométeres szakaszt felosztották három részre: az első és a harmadik szakasz megépítésére keresnek megoldást a Metropolisz Övezet Egyesület, a második szakasz ugyanis a város területen halad át és annak megépítését Marosvásárhely vállalta.
A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak az előtanulmányra szánt összegről
Fotó: Haáz Vince
A Maros megyei Tanács a fent említett körgyűrű első szakaszának a megvalósíthatósági tanulmányát akarja elkészíttetni. A Mezőpanit (152A megyei út) – Marosszentkirály – Marosvásárhely közötti nyolc és fél kilométeres szakaszon,
A megvalósíthatósági tanulmányra a megyei tanács 3 710 000 lejt biztosít a Metropolisz Övezet Egyesületnek. Erről a végső döntést a megyei tanácsosok hozzák meg, csütörtöki ülésükön.
Amúgy körgyűrű első és harmadik szakaszának megépítése, a tervező által készített általános költségvetés szerint 967 851 455 lej ÁFA nélkül. A megvalósítás teljes becsült időtartama: 10 év (2026–2036), beleértve az előkészítést, engedélyezést, finanszírozást, kivitelezést és átadást.
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