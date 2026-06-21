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VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat

Mindenki megtalálja a kedvenc fellépőjét az idei VIBE Fesztiválon • Fotó: Vibe Festival/Facebook

Mindenki megtalálja a kedvenc fellépőjét az idei VIBE Fesztiválon

Fotó: Vibe Festival/Facebook

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A magyar és román sztárokon túl nemzetközi előadók is színesítik a rendezvényt a július 2–5. között megszervezett, nyolcadik VIBE Fesztiválon, Marosvásárhelyen. A szervezők újdonságként lehetővé teszik, hogy bankkártyával is fizetni lehessen.

Székelyhon

2026. június 21., 10:002026. június 21., 10:00

Hol lép fel Azahriah és Inna ugyanazon a színpadon? – teszik fel a kérdést a VIBE Fesztivál szervezői, tudva, hogy erre sokan tudják a választ, hiszen a nyolcadik alkalommal Marosvásárhelyen megszervezett eseménysorozat nagyszínpada az a hely, ahol mindkét közkedvelt előadó koncertezni fog július elején.

Színes felhozatal

Mint írják, a zenei program végleges, a magyar és román sztárokon kívül olyan nemzetközi előadók színesítik a rendezvényt, mint Alan Walker, Vini Vici, Camo and Krooked, Joel Corry és Massano.

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A magyar popzenei felhozatal is színes palettával készül, mégpedig a magyarországi urban, pop és hip-hop legnépszerűbb előadói, köztük Valmar, Dzsudló, Manuel, Döndi Duó & Roli, BSW és a Gang, Co Lee, VZS, Bruno x Spacc, KKevin, Mihályfi Luca, Belano, Pixa, Pici és sokan mások szórakoztatják majd a Maros parton összegyűlteket.

Átalakul a KMDSZ Black Box arculata, idén hajókonténerből lesz összeállítva, hogy igazán átadja az ipari hangulatot, ami a helyszín zenei műfajához talál.

Foci és könnyített fizetés

Az idei fesztiválról nem maradhat ki a 2026-os labdarúgó világbajnokság sem, a szervezők élő közvetítéseket biztosítanak, valamint lehetőséget teremtenek, hogy a jelenlevők körbejárják a foci világát Cinkotai Tiborral, Szabó Leventével és Incze Csabával, a Trollfoci tartalomgyártóival.

A fesztiválozóknak idéntől lehetőségük lesz ételt és italt bankkártyával vásárolni,

de továbbra is megmarad a karszalagos fizetés is. Újdonság az is, hogy idén a VIBE Fesztivál bevezeti a csomagmegőrzőt, ahol biztonságban lehet elhelyezni a személyes tárgyakat.

Jegyek és a teljes program megtalálható a fesztivál hivatalos honlapján.

Marosszék Marosvásárhely
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