Tűz ütött ki egy koronkai irodaházban, két embert elláttak a helyszínen

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Fotó: László Ildikó
Tűz ütött ki szerdán egy koronkai irodaházban. Az épületből 19 személy időben kijutott, két füstöt belélegzett embert pedig a helyszínen láttak el a mentősök.
Tűz ütött ki egy koronkai irodaházában szerdán délelőtt. A helyszínre három tűzoltóautót, egy magaslati oltásra alkalmas járművet és egy mentőegységet riasztottak – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
A lángokat az épület második emeletén található egyik irodában észlelték, a tüzet sikerült lokalizálni.
A tűz miatt több helyiség füsttel telítődött, ezért a tűzoltók átszellőztetik az érintett tereket, és átvizsgálják az épületet, hogy kizárják az esetleges rejtett izzásokat vagy újragyulladást.
Két személy füstöt lélegzett be, őket a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták.
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