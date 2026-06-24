Tűz ütött ki egy koronkai irodaházban, két embert elláttak a helyszínen

Tűz ütött ki szerdán egy koronkai irodaházban. Az épületből 19 személy időben kijutott, két füstöt belélegzett embert pedig a helyszínen láttak el a mentősök.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Tűz ütött ki egy koronkai irodaházában szerdán délelőtt. A helyszínre három tűzoltóautót, egy magaslati oltásra alkalmas járművet és egy mentőegységet riasztottak – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Hirdetés

A lángokat az épület második emeletén található egyik irodában észlelték, a tüzet sikerült lokalizálni.